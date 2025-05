VIDEO Osumnjičenog pitali je li oteo Madeleine McCann: Ovako je reagirao

Osumnjičeni za slučaj Madeleine McCann, Christian Brueckner, šutio je kada ga je The Mirror pitao je li oteo nestalu djevojčicu. Njemački istražitelji vjeruju da je osuđeni pedofil oteo i ubio Madeleine u Praia da Luzu u svibnju 2007. godine. Međutim, čini se da nisu ništa bliže podizanju optužnice protiv Bruecknera koji se približava kraju sedmogodišnje zatvorske kazne za silovanje.

Dok je izlazio iz suda, nakon što je osuđen zbog vrijeđanja čuvara u zatvoru u kojem izdržava kaznu, novinari The Mirrora postavili su mu pitanje: "Jeste li oteli Madeleine McCann?" Na pitanje nije odgovorio, no The Mirror ističe kako se nasmijao. Situaciju su opisali kao "jezivu".

Madeleine McCann suspect Christian Brueckner was confronted today by The Mirror and asked if he snatched the missing youngsterhttps://t.co/nnnOZ68rEi pic.twitter.com/Skf00TTsCc