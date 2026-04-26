OBJAVLJENA STATISTIKA

Ubojstva policija rješava gotovo 100%, a imovinske delikte samo 38%

Ivana Jakelić
26.04.2026.
u 16:23

U porastu je broj silovanja, lani ih je bilo prijavljeno 310, najviše u posljednjih deset godina

Sve što je ona željela bio je normalan život. Bez nasilja. Htjela je da joj dijete odrasta u normalnoj obitelji. A to nije imala sa svojim tadašnjim suprugom. Pa je odlučila otići iz tog braka. I povesti dijete sa sobom. Stvoriti novi život s novim partnerom. I išlo je to neko vrijeme. Do lanjskog lipnja kada su Andrea K. i Marijan C. likvidirani, i to brutalno, u garaži zgrade u kojoj su živjeli. I to dok su izlazili iz stana kako bi sjeli u vozilo i otišli k njezinu bivšem suprugu po dijete. Dvostruko ubojstvo dvoje mladih ljudi i brutalan način na koji su ubijeni šokirali su javnost. A šok je bio još veći kada su istražitelji raspetljali pozadinu dvostruke likvidacije. Jer pokazalo se da je, kao u nekome mafijaškom filmu, riječ bila o naručenoj likvidaciji. Naručitelj je bio, kako se sumnja, Andrej Bajac, bivši suprug ubijene Andreje K., koji je prije no što je uhićen stigao glumiti i "ucviljenog" supruga. Ako je taj podatak bio šokantan, još šokantniji je bio podatak o tomu tko je bio počinitelj likvidacije. Riječ je bila, kako se sumnja, o Matiji Mašali, u to vrijeme pripadniku Počasno-zaštitne bojne koja čuva predsjednika države. Nakon brutalne likvidacije on se mirno odvezao na posao kao da se ništa nje dogodilo. U nedjelu mu je "pomogao" Fran Radinović, a optužnica koja je protiv njih dvojice i Bajca podignuta još nije pravomoćna jer je obrana tražila da se neki dokazi izdvoje kao nezakoniti.

ubojstvo ministarstvo unutarnjih poslova policija

