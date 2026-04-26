Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPADAČ UPAO NA SVEČANU VEČERU

VIDEO Novinarka pod stolom snimala dramatične trenutke napada: 'Ovo je zastrašujuće, bilo je nekoliko snažnih udara'

Screenshot/Instagram
Autor
Lorena Posavec
26.04.2026.
u 12:57

U objavjenom videu opisivala je događanja dok je s ostalim sudionicima bila pod stolom

Američka novinarka i politička komentatorica Olivia Reingold, koja je prisustvovala gala večeri u Washingtonu zajedno s dopisnicima iz Bijele kuće, američkim predsjednikom Donald Trumpom i drugim visokim dužnosnicima, podijelila je snimku na kojoj se vidi kako ona i ostali gosti i novinari čuče pod stolovima tijekom pucnjave. "Ovo je zastrašujuće, bilo je nekoliko snažnih udara kod mog mjesta na večeri, nije jasno je li to pucnjava. Dobro sam, pokušavamo sada izaći", napisala je na Instagramu.

U objavljenom videu opisivala je događanja dok je s ostalim sudionicima bila pod stolom, a vidljivo je i kako su okruženi zaštitarima. "Bili smo smješteni pored jednog od ulaza. Ljudi viču 'SAD'. Upravo sam čula četiri veoma glasna zvuka. Ne znam, možda je sada već sigurno", navodi dok oprezno podiže glavu i procjenjuje situaciju u dvorani. Vidno uznemirena, Reingold je u više navrata duboko disala pokušavajući se smiriti.

Podsjetimo, Trump je hitno evakuiran s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što su se začuli pucnjevi. Osumnjičenik, koji se nalazi u pritvoru, identificiran je kao Cole Thomas Allen (31), a tijekom incidenta je jedan pripadnik osiguranja pogođen, no metak je zaustavila njegova zaštitna oprema.

Ključne riječi
novinarka Pucnjava u Washingtonu

Komentara 1

Pogledaj Sve
ŽA
žabac
13:37 26.04.2026.

Zbilja zastrašujuće, neka pođe za promjenu u Gazu ili Libanon da uživa u cvrkutu ptica.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!