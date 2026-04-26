VIDEO Novinarka pod stolom snimala dramatične trenutke napada: 'Ovo je zastrašujuće, bilo je nekoliko snažnih udara'

Američka novinarka i politička komentatorica Olivia Reingold, koja je prisustvovala gala večeri u Washingtonu zajedno s dopisnicima iz Bijele kuće, američkim predsjednikom Donald Trumpom i drugim visokim dužnosnicima, podijelila je snimku na kojoj se vidi kako ona i ostali gosti i novinari čuče pod stolovima tijekom pucnjave. "Ovo je zastrašujuće, bilo je nekoliko snažnih udara kod mog mjesta na večeri, nije jasno je li to pucnjava. Dobro sam, pokušavamo sada izaći", napisala je na Instagramu.

U objavljenom videu opisivala je događanja dok je s ostalim sudionicima bila pod stolom, a vidljivo je i kako su okruženi zaštitarima. "Bili smo smješteni pored jednog od ulaza. Ljudi viču 'SAD'. Upravo sam čula četiri veoma glasna zvuka. Ne znam, možda je sada već sigurno", navodi dok oprezno podiže glavu i procjenjuje situaciju u dvorani. Vidno uznemirena, Reingold je u više navrata duboko disala pokušavajući se smiriti.

Podsjetimo, Trump je hitno evakuiran s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što su se začuli pucnjevi. Osumnjičenik, koji se nalazi u pritvoru, identificiran je kao Cole Thomas Allen (31), a tijekom incidenta je jedan pripadnik osiguranja pogođen, no metak je zaustavila njegova zaštitna oprema.