VIDEO Od napada kitova ubojica spašavali se sastojkom koji ima svaka kuhinja. Drugi brod nije imao toliko sreće

Norveški brod "Nova Vida", tip Najad 570, krenuo je u jednodnevni izlet u subotu iz Cascaisa, nedaleko Lisabona, prema Sinesu, kada su ih napale orke. Zastrašujući video snimljen iz kokpita, podijeljen s Daily Mailom, prikazuje kako se kolo za upravljanje vrti dok orke udaraju u trup broda, ponavljajući napade neposredno nakon podne 13. rujna.

Posada se bori da ostane na nogama, a panika izbija dok jahta bude udarana iznova i iznova. Elise Wurschmidt, jedan od četvoro članova posade, rekao je za Mail da su orke gurale autopilot dok nije potpuno popustio i slomio se. Nakon što su primili teške udarce u kormilo, "brzo smo izgubili kontrolu", izjavila je članica posade, Lisa Festervoll, za Seilmagasinet. Bili su "u nevjerici" kada je šest metara duga orka prošla pored broda.

Sa kormilima koja su bila pogođena nekoliko puta, brod je počeo kružiti u krugovima. Praćenje je pokazalo da je brod napravio osam krugova dok je posada pokušavala odbiti orke. Koristili su sve što su imali pri ruci, uključujući ocat, koji su sipali na orke, nadajući se da će ih to obeshrabriti da nastave napad. Nisu znali hoće li to pomoći, ali nakon "nekoliko intenzivnih minuta i teških udaraca u kormilo", orke su se konačno povukle i pridružile orkama koje su napale turistički brod Oceanview. Oceanview, turistički brod, bio je "razoren" od strane orki dok nije potonuo. Fotografije podijeljene s Daily Mailom prikazuju krmu broda koja je virila iznad talasa, dok je ostatak broda bio pod vodom.

Svi ljudi s broda Oceanview su spašeni, ali posada broda Nova Vida je još sat i pol čekala pomoć. Festervoll je izjavila da su samo "držali palčeve" nadajući se da pod orki neće ponovo napasti njihov oštećeni brod. Norvežani su se vidjeli u pozadini video snimke dok je turistički brod Oceanview žurio prema potonuću kod plaže Fonte da Telha u subotu. Na kraju, posadi broda Nova Vida uspjelo je postaviti hitni kormilo i izvlačiti ga dovoljno da se vrate 10 nautičkih milja do Cascaisa, na sjeveru.

Čamac obalne straže došao je u pomoć, vozeći pored njih u pripravnosti. Brod Nova Vida trebat će nekoliko tjedana popravaka prije nego što bude spreman za ponovni izlazak na more. Morten, jedan od članova posade, planira preći Atlantik u ovom borbenom brodu Najad 570. Lokalni mediji izvještavaju da je četvoro ljudi moralo biti spašeno nakon što su ih napale iste orke koje su napale Oceanview.

Službenici portugalske obalne straže izjavili su da je potonuće Oceanview-a bilo oko pet nautičkih milja od plaže Fonte da Telha. Video snimka incidenta, koju je podijelila jedriličarska tvrtka Mercedes-Benz Oceanic Lounge, prikazuje orku koja više puta udara donji dio jahte. Bernardo Queiroz, direktor Oceanic Lounge-a, rekao je da je njegov brod bio na turi za promatranje delfina kada su primijetili da Oceanview čini haotične pokrete.

Portugalska obalska straža pozvana je dva dana kasnije, u ponedjeljak, kako bi spasila četvoro ljudi koji su bili zarobljeni na jedrilici u Costa da Caparica, koja je doživjela "uzastopne sudare ... izazvane orkama", prije nego što su ih pratili do luke Cascais na sjeveru.

Napadi su relativno česti. Između 2020. i 2023. godine zabilježeno je oko 500 napada. Nitko nije povrijeđen, ali 20% brodova je oštećeno, a nekoliko ih je potonulo.