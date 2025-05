VIDEO Objavljene dramatične snimke napada na Pakistan: Odjeknule snažne eksplozije, ima mrtvih

Pakistanski sigurnosni dužnosnici izvijestili su kako je Indija ispalila tri projektila na teritorij pod pakistanskom upravom, a pogođene su lokacije u pakistanskom Kašmiru i istočnoj provinciji Punjab. Indijsko ministarstvo obrane potvrdilo je vojnu operaciju pod nazivom "Sindoor", navodeći da su ciljevi bili „teroristička infrastruktura“ u Pakistanu i u pakistanski okupiranom dijelu Džamu i Kašmira, "odakle se planiraju i koordiniraju napadi na Indiju". Ciljano je ukupno devet lokacija.

Pakistan je osudio napade i priopćio da su pogođena i civilna područja, uključujući dvije džamije, pri čemu su poginule tri osobe, a 12 ih je ranjeno. Dužnosnici tvrde kako je Indija napad izvela „kukavički, pod okriljem noći“, ciljajući civile, piše SkyNews.

Pojavila su se izvješća o intenzivnom granatiranju i glasnim eksplozijama u pograničnim područjima. Na društvenim mrežama pojavljuju se i prve snimke napada na kojim se vide snažne eksplozije. Nakon eksplozija, u Muzafarabadu je nestalo struje, rekli su svjedoci.

Napetosti između dvije nuklearno naoružane države dodatno su eskalirale nakon oružanog napada prošlog mjeseca u spornoj regiji Kašmira. Tada je najmanje 26 ljudi, većinom indijskih turista, ubijeno u pucnjavi kod turističkog mjesta blizu gradića Pahalgam, na indijskoj strani regije. Indija je pokolj opisala kao "teroristički čin s prekograničnim vezama", optužujući Pakistan za potporu napadačima. Islamabad je odbacio bilo kakvu povezanost s incidentom, a odgovornost je preuzela do tada nepoznata skupina pod nazivom "Otpor Kašmira".

Kashmir is being lit up on fire right now.



India and Pakistan are both nuclear powers.



This could get very dangerous, very quickly.



pic.twitter.com/aeq0pcoF4T