VIDEO Objavljena strašna snimka: Tri kupača poginula na plaži u Odesi

Tri civila izgubila su život, a dva su ranjena u eksploziji naprave dok su plivali u Crnom moru u južnoj ukrajinskoj regiji Odesi, priopćila je u ponedjeljak lokalna policija.

Nesreća se dogodila u nedjelju kada je nekoliko ljudi, radeći na gradilištu, zanemarilo prepreke i znakove upozorenja na plaži i otišlo se kupati u more.

"U vodi su, uslijed eksplozije nepoznatog predmeta, smrtno stradala tri muškarca u dobi od 25, 32 i 53 godine", stoji u pisanom priopćenju policije.

Dodaje se da su još jedan muškarac i žena ranjeni.

Ukrajinske vlasti zatvorile su morske plaže zbog mina ili topničkih granata iz rata s Rusijom i granatiranja ruskih snaga.

