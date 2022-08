Putin traži nove saveznike: Uputio pismo Kim Jong Unu, želi 'proširiti bilateralne odnose'

Danas je 173. dan ruske invazije na Ukrajinu. Najmanje 42 zemlje pozvale su Rusiju da se povuče iz Zaporižja, a gradonačelnik grada u kojem se nalazi najveća nuklearna elektrana u Europi kazao je kako je opasnost svakim danom ''sve veća''.

Tijek događaja:

7:30 Ruski predsjednik Vladimir Putin u pismu sjevernokorejskom čelniku Kim Jong Unu povodom Dana oslobođenja Sjeverne Koreje napisao je da će Rusija i Sjeverna Koreja proširiti bilateralne odnose, izvijestili su u ponedjeljak državni mediji Pjongjanga.

U pismu Kimu za Dan oslobođenja Sjeverne Koreje, Putin je rekao da će Rusija i Sjeverna Koreja "zajedničkim naporima proširiti sveobuhvatne i konstruktivne bilateralne odnose".

Putin je cijenio i da bi bliže veze bile u interesu obiju zemalja, te da bi pomogle u jačanju sigurnosti i stabilnosti Korejskog poluotoka i regije sjeveroistočne Azije, objavila je sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

7:14 Najpoznatiji ukrajinski pilot Anton Listopad ubijen je u borbi, objavio je njegov kolega u Ivano-Frankivsku.

Listopad je 2019. proglašen najboljim borbenim pilotom, a prošle je godine predvodio let zračne kolone iznad Hreščatke u sklopu proslave 30. obljetnice Ukrajine.

RIP 😔💔 Only 30yo



“Anton Lystopad was recognized as the best pilot of Ukrainian Armed Forces in 2019. On 30th Independence day parade he was flying in the front.” https://t.co/LBpr1qbuJZ