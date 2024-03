VIDEO Novi bizaran objekt snimljen na nebu u SAD-u: 'Gle, izgleda kao da se odvaja od sebe'

Novi slučaj neobične svjetlosti na nebu snimljen je u Oklahomi, saveznoj državi SAD-a, te pokrenuo nova pitanja oko postojanja izvanzemaljaca. U ovom slučaju svjetlost je uočio otac sa svojom djecom ovo ponedjeljka u kasnim poslijepodnevnim satima.

Neobična kretanja na nebu snimio je i objavio na internetu. Jedno dijete sa snimke reklo je da izgleda kao zvijezda padalica, dok je drugo reklo da to ''sigurno mora biti NLO''. Međutim, problem je bio to što se objekt presporo kretao, a onda se dogodilo i nešto bizarno.

- Gle kao da se odvaja od sebe! Što je dovraga ovo? Izgleda kao da ispucava nekakvu energiju iz sebe - komentirao je otac.

Neki su mišljenja kako bi to mogla biti raketa Space X-a jer se ona odvijala upravo u to vrijeme. Međutim kasnije se utvrdilo kako je do lansiranja došlo oko pola sata nakon što je snimljen ovaj video tako da je to nemoguće, no i profesor Ken Carson sa Sveučilišta u Oklahomi kaže da izgleda kao raketa.

POVEZANI ČLANCI:

- Izgledalo je kao normalno lansiranje rakete s boosterom. To izgleda kao nova eksplozija oksidiranog pogonskog goriva pa dolazi do odvajanja prvog stupnja - objasnio je.

>> FOTOGALERIJA Bajkoviti prizori: Pogledajte zimsku idilu u Parku prirode Papuk