Časniku koji je odlučno rekao NE nacizmu i čija je životna priča dobila 5 Oskara konačno spomen u rodnom gradu

Georg Ritter von Trapp (1880. – 1947.) je Zadranin. Niste znali? Ne znaju puno o tome ni u Zadru… Zašto? Pa nema ni spomen ploču. Još, ali hoće… Postavljeno je to pitanje i na najnovijem zadarskom gradskom vijeću i čini se da će se to i promijeniti, a evo što dostupni podaci navode o

Georg Ritteru von Trappu austrougarskom mornaričkom časniku i podmorničkom zapovjedniku, rođenom 4. travnja 1880. godine u Zadru, tada jednom od najvažnijih pomorskih i vojnih središta Austro-Ugarske Monarhije na Jadranu, a čija je životna priča njega i njegove obitelji postala inspiracija za mjuzikl i film Moje pjesme, moji snovi iz 1965.gordine a koji se temelji na memoarima Marije von Trapp.

Film je osvojio pet Oscara! A postao je jedno od najpoznatijih ostvarenja filma. Zadar je u vrijeme njegova rođenja bio sjedište dalmatinskog namjesništva i ratna luka Carske i kraljevske mornarice, a odrastanje u takvom okružju moglo je dakako snažno utjecati na von Trappovu odluku da se posveti pomorskoj karijeri. Iako nam nije poznat podatak koliko je točno živio u Zadru i kada ga je napustio kako bi se kasnije školovao u pomorskim vojnim ustanovama u Rijeci i Puli, u to je vrijeme bilo je uobičajeno da djeca mornaričkih časnika odlaze u vojne škole već s 12 ili 14 godina. Bilo da ga je napustio i kao dijete Zadranin je, a potjecao je prema dostupnim podacima iz ugledne pomorske obitelji jer mu je i otac, bio mornarički časnik.

Tijekom Prvog svjetskog rata istaknuo se kao jedan od najuspješnijih zapovjednika austrougarskih podmornica djelujući dakako na području Jadranskog mora, ali i u Sredozemlju, stekavši dakako brojne i najviše vojne počasti. Nakon raspada Austro-Ugarske 1918. godine, Zadar je okupirala Italija, koja ga je poslije i dobila za dar odnosno otela za talijansko sudjelovanje na strani saveznika u prvom svjetskom ratu. Time je završena i von Trappova vojna karijera. Preselio se u Austriju. Njegov obiteljski život kako se navodi u pojedinim objavama obilježila su dva braka. S prvom suprugom Agathom Whitehead, unukom poznatog industrijalca Roberta Whiteheada (izumitelja torpeda), imao je sedmero djece.

Nakon njezine smrti, u obitelj je došla Marija Augusta Kutschera, isprva kao učiteljica djeci. Georg se s njom oženio 1927. godine, a zajedno su dobili još troje djece.U razdoblju između dva svjetska rata obitelj von Trapp postupno se okrenula glazbi. Nastala je pjevačka skupina Trapp Family Singers, koja je izvodila sakralnu, klasičnu i narodnu glazbu. Nakon anšlusa Austrije 1938. godine, Georg Ritter von Trapp odlučno je odbio ponudu da stupi u službu njemačke ratne mornarice. Zbog političkih pritisaka i neslaganja s nacističkim režimom, obitelj je napustila Europu. Putem Italije i Švicarske emigrirali su u Sjedinjene Američke Države, gdje su izgradili uspješnu glazbenu karijeru.

Georg Ritter von Trapp preminuo je 30. svibnja 1947. godine u Stoweu, Vermont, a njegov životni put ostaje snažno povezan sa Zadrom – gradom u kojem je rođen i u kojem su započeli njegovi prvi koraci prema pomorskoj karijeri, ali i odlučnom NE nacizmu, a što će sve pak filmski obilježiti u europskoj i svjetskoj povijesti. Hoće li i u Zadru upitali smo gradski odjel za kulturu čija pročelnica

Upravnog odjela za kulturu i sport Dina Bušić tvrdi - Upravo je gradska javna ustanova Koncertni ured Zadar, u suradnji s Hrvatskim svjetskim kongresom – Austrija, bila inicijator postavljanja spomen-ploče jednom od zaboravljenih zadarskih skladatelja, Franzu von Suppèu prije nekoliko godina. U glazbenim se krugovima posljednjih godina intenzivno razgovaralo i o mogućnosti postavljanja spomen-ploče obitelji von Trapp, no realizaciju je zasad onemogućila činjenica da ne raspolažemo pouzdanim podatkom o lokaciji njihove kuće u Zadru.

S obzirom na to da Upravni odjel za kulturu Grada ne inicira, već zaprima i proslijeđuje nadležnom gradskom Odboru ovakve inicijative, mogu istaknuti kako smo, kao i u slučaju postavljanja spomen-ploče Franzu von Suppèu, otvoreni i za ovu inicijativu. Ona bi pridonijela ne samo podizanju svijesti o bogatoj glazbenoj povijesti Zadra, nego i jačanju njegova brenda kao grada glazbe. Glazbena povijest Zadra jedan je od njegovih najsnažnijih kulturnih identitetskih segmenata, obuhvaćajući razdoblje od srednjega vijeka, preko osobito bogatog razdoblja kraja 19. stoljeća, pa sve do cijelog 20. stoljeća. Stoga me raduje što je ova tema otvorena i na Gradskom vijeću te vjerujem da će se, na inicijativu glazbenih krugova, u daljnjem razmatranju dodatno razraditi i uobličiti te biti proslijeđena vijećnicima.