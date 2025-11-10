Dvojac nakon strave u BiH bježao od policije. Maloljetniku prijeti kazna za pokušaj ubojstva

Strašan incident dogodio se u naselju Trnovi kod Velike Kladuše u BiH, a kako je vidljivo iz uznemirujuće snimke koja se brzo proširila društvenim mrežama, sukob koji je počeo prometnom nesrećom, ubrzo je eruptirao u fizičko nasilje. Kako smo već objavili, glasnogovornik MUP-a USK-a Abdulah Keranović potvrdio je da su nakon incidenta uhićene dvije osobe, među kojima je i maloljetnik.

Prema novim detaljima koje piše GPMaljevac, dvije osobe uhićene su 16 minuta nakon nesreće. Pokušale su se udaljiti s mjesta događaja, ali su ih pripadnici PU Velika Kladuša sustigli i uhitili tri kilometra dalje. Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je jedno vozilo prešlo u suprotni trak, što je izazvalo sudar. Nakon zaustavljanja vozila vozači su izašli iz automobila, a verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun.

Na snimci se vidi kako je vozač koji je izazvao nesreću udaren i pao je na tlo. Tada je njegov maloljetni sin sjeo za volan automobila marke VW Golf 4 i pokušao velikom brzinom pregaziti osobe koje su sudjelovale u tuči. Automobil je u incidentu potpuno uništen, a jedna osoba zadobila je ozljede dok su ostali u panici bježali s mjesta događaja.

Kako piše portal GPMaljevac, Keranović je potvrdio da će slučaj biti kvalificiran kao pokušaj ubojstva, a tužiteljstvo je izjavilo kako će se maloljetnika teretiti za pokušaj ubojstva, a oca za nasilničko ponašanje. Prema neslužbenim informacijama, ozlijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu u Karlovac i nalazi se izvan životne opasnosti, nakon čega je pušten na kućno liječenje.