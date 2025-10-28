VIDEO Neobična snimka iz Černobila izazvala lavinu teorija: 'Nisu bili plavi prošli tjedan. Ne znamo razlog'

Volonteri koji brinu o psima u Černobilskoj zoni isključenja snimili su neobičan prizor - nekoliko pasa s potpuno plavim krznom. Iako su životinje izgledale zdravo i energično, boja je izazvala zabrinutost, ali i lavinu teorija na društvenim mrežama. "Nisu bili plavi prošli tjedan. Ne znamo razlog i pokušavamo ih uhvatiti kako bismo saznali što se događa", navodi se u opisu videa koji je objavila organizacija Dogs of Chernobyl, podružnica neprofitnog fonda Clean Futures Fund. Snimka, objavljena na društvenim mrežama brzo je postala viralna. Organizacija se na svojim stranicama obratila javnosti te su reagirali na komentare u kojima ih se proziva da stavljaju lažne fotografije, ali i da namjerno prskaju pse kako bi zaradili ili širili lažne informacije. "Ne znam što da vam kažem osim da nemamo vremena za takve stvari niti trebamo raditi takve stvari. Uvjereni smo da ugled naše organizacije govori sam za sebe. Danima ih pokušavamo pronaći kako bi ih sterilizirali i eventualno isprali. Najvjerojatnije ovi psi ulaze u nešto. Ne, nisu poplavili zbog radijacije i ne, ne kažemo da su poplavili zbog radijacije", napisali su između ostaloga.

Inače iz tima kažu da psi izgledaju vrlo aktivni i zdravi. "To plavkasto krzno vjerojatno je rezultat dodira s nekom kemikalijom koja se može isprati“, komentirao je jedan korisnik TikToka. Drugi su nagađali o curenju iz privremenih kemijskih WC-a ili industrijskih otpadaka u zoni. Stručnjaci upozoravaju da plava boja najvjerojatnije nije genetska, već posljedica vanjskog onečišćenja. Radiacija u Černobilu ne uzrokuje plavu pigmentaciju već češće bijelu ili sivu dlaku.

Ovi psi su potomci kućnih ljubimaca napuštenih nakon katastrofe 1986. Danas ih oko 700 živi unutar zone isključenja gdje je razina zračenja i dalje šest puta veća od dopuštene za ljude. Unatoč tome, znanstvena istraživanja potvrđuju njihovu izuzetnu prilagodbu. Studija objavljena 2023. u časopisu Canine Medicine and Genetics analizirala je DNK 116 pasa iz zone. Pronađeno je gotovo 400 genetskih lokusa koji se razlikuju od pasa izvan Černobila, uključujući 52 gena povezana s otpornošću na zračenje, teške metale i zagađenje. "Nekako su dvije male populacije pasa uspjele preživjeti u tom vrlo toksičnom okruženju“, izjavio je Norman J. Kleiman, voditelj istraživanja sa Sveučilišta Columbia.

Iako mediji ponekad govore o „supermoćima“ ili „imunitetu na zračenje“, znanstvenici naglašavaju da psi nisu imuni već su razvili genetske mehanizme za bolju toleranciju kronične izloženosti. Njihov životni vijek i dalje je kraći (4–6 godina). Od 2017. Psi Černobila osiguravaju hranu, cijepljenje i sterilizaciju, ali ne mogu ih udomiti izvan zone zbog rizika od širenja kontaminacije, piše Daily Mail.