VIDEO Plenković je spojio izbor šefa Vrhovnog suda i ustavnih sudaca jer ne može prežaliti Milanovićevu premoćnu pobjedu

Jasenovac je mjesto gdje uvijek moramo poslati poruku. Ne ponovilo se nikada nigdje nikome. Nema više razdioba, nekoliko kolona, vidimo kako se zvjerstva i genocidi događaju diljem svijeta i zato je dobro da smo svi bili zajedno i na simboličan način poslali poruku da najoštrije osuđujemo zvjerstva koja su se u Jasenovcu dogodila. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji je u emisiju stigao nakon obilježavanja 81. obljetnice proboja logoraša iz koncentracijskog logora Jasenovac.

Na pitanje je li u Hrvatskoj na djelu svakodnevna revitalizacija povijesti pa i revizija jasenovačke povijesti Jakšić je kazao da imamo problem dvostrukih konotacija koje se stalno raspiruju i da je sve što se događa rezultat ponašanja premijera Plenkovića, HDZ-a i njegovih satelita. - Ne možeš ujutro biti u Jasenovcu i slati poruke o zlu koje se tamo dogodilo, a popodne skupljati autograme od Thompsona i tumačiti kako Za dom spremni ima dvostruke konotacije-kazao je Jakšić i dodao kako su kriteriji apsolutno dvostruki i da Plenković na taj način očito skriva neki svoj životni background i pogled na svijet i namiruje unutarstranačku desnicu.

Komentirao je i izjavu Milorada Pupovca da se o Jasenovcu šuti kazavši kako je lijepo da daje takve izjave, ali mu i poručio da je danas na vlasti isti Plenković kojeg je i on dovodio na vlast pa ne zna čemu se točno čudi.

Za činjenicu da je Ustavni sud i dalje u blokadi, odnosno da nema ništa od izbora tri ustavna suca kazao je da istinska volja od strane SDP-a da se izaberu i suci Ustavnog suda i i šef Vrhovnog suda postoji. Optužio je Plenkovića i HDZ da se ponašaju po principu država to smo mi i da su u trenutku kada se činilo da dogovori idu u pozitivnom smjeru povezali izbor predsjednika Vrhovnog suda s izborom ustavnih sudaca i izašli sa ultimatumom da oni biraju dvoje sudaca, a lijeva oporba jednog.

Do danas, nastavio je, nismo vidjeli konkretnu namjeru da dva izborna procesa razdvoji, a iz zadnje premijerove izjave jasno je, kazao je Jakšić, da ne odustaje od modela izbora sudaca 2+1. - Spremnost na reteriranje Plenković je pokazao jedino kad je prozvao Karamarka da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. Tada mu je bilo jako važno da izgleda otvoreno na van. Nakon toga povijest vođenja HDZ a i države nam pokazuje da nije reterirao ni kod ministara kad ih se uhićivalo-kazao je Jakšić

Na pitanje je li postojala istinska volja u SDP-u da se suci izaberu obzirom na izjave koje su dolazile iz te stranke kako se ustavni suci neće izabrati nikada i kako će spriječiti da HDZ ikad više ima "većinu" u Ustavnom sudu Jakšić je kazao da Ustavni sud može funkcionirati s deset sudaca, ali da je SDP spreman razgovarati i dalje, ali ne u spojenim procesima jer to ne postoji nigdje u zakonu ni Ustavu.

- To je nešto što je Andrej Plenković izmislio, jer je očito prevagnula ta želja da postavlja ultimatume oko Ustavnog suda. Ne znam razloge osim političkog bildanja mišića . Vjerojatno je to spojio jer ne može prežaliti što je Zoran Milanović ogromnom većinom hrvatskih građana izravno izabran bez žetona-kazao je.

Na informaciju koje je neslužbeno potvrđena iz HDZ-a u ponedjeljak da im ne odgovara da u Ustavni sud ponovno uđe Goran Selanec kazao je da je sigurno da HDZ-ovci ne nose sliku Gorana Selanca u novčaniku i da im vjerojatno nije najomiljeniji lik jer je znao davati izjave koje se nisu sviđale Plenkoviću i ljudima oko njega te je dodao i kako SDP na takvu vrstu ucjena neće pristati.

Za afere koje zadnjih dana potresaju hrvatske sportske saveze, od skijaškog do šahovskog kazao je da mu je žao da sportašice i sportaši koji doista na sjajan način promoviraju Republiku. Hrvatsku opet dobivaju pečat neke velike afere. To nisu, kazao je, zaslužili. HDZ-u se sad obija o glavu i dolazi na naplatu što su godinama gurali HDZ-ovce u saveze. I sad kad su, kaže, kosturi počeli ispadati iz ormara i kad se vidi što se sve događalo, kako se uhljebljivalo i kako je novac curio u privatne džepove, sad odjednom nitko ništa nije znao.

- Sad je kuku-lele, To pokazuje koliko je bezdan. Oni se najviše vole slikati s tim sportašicama sportašima, spremati im dočeke, tumačiti da je to pravo hrvatstvo, a zapravo se iza svega krije nečiji osobni grabež- kazao je Jakšić. Dodao je da situaciju treba raščistiti i dotjerati do kraja, složiti zakonodavni okvir gdje će funkcioniranje sportskih saveza biti puno transparentnije i otvorenije.

Na pitanje na temelju čeka Hajdaš Dončić govori da se novac iz saveza izvlačio za potrebe HDZ-a i da na taj način ta stranka dobiva izbore rekao je da u SDP-u prate sve što se događa i što dopire do javnog prostora i da su milijuni curili van, a opet se "prodaje" priča da nitko ništa nije znao.

Govorio je i o bivšoj SDP-ovki Boški Ban koja se učlanila u HDZ i podebljala vladajuću većinu. Nije ga iznenadila promjena političkog dresa Boške Ban znajući, kazao je, kako HDZ funkcionira i vidjevši put kojim je krenula Boška Ban. Njen prelazak u HDZ nazvao je ponižavanjem Međimurja, snažne i radišne regije pričom da je ušla u HDZ da bi na taj način spasila Međimurje.

Za činjenicu da nije prvi put da netko iz redova SDP-a ode na stranu HDZ-a Jakšić je kazao da je to točno i da je HDZ očito spreman na sve da sačuva svoju poziciju u vlasti, ali i da je krivica i na samom SDP-u koji je zapustio teren kao stranka i članstvo.

Nove unutarstranačke izbore koji su u SDP-u u tijeku vidi kao priliku da se stvari poprave. Kao povjerenik za Split nakon raspuštanja vodstva te organizacije koja je prošlog vikenda dobila novo vodstvo Jakšić je kazao kako smatra da su u Splitu napravili korektan posao i da ne misli da je eksperiment što su na čelo splitskog SDP-a stavili politički nepoznatog liječnika Sandra Glumca. - SDP u Splitu postati će najjača oporbena stranka u Splitu i na idućim lokalnim izborima tući se za pobjedu i ja vjerujem pobijediti-kazao je Jakšić i dodao da na pobjedu moraju ići i u Rijeci.