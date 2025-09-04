VIDEO Kamera uhvatila poštaricu u Zagrebu kako baca paket: 'Unutra je bio tablet vrijedan 500 eura'

Neugodno se iznenadila jedna naša čitateljica iz Zagreba kada je pogledala snimku nadzorne kamere koju imaju u zgradi na Maksimiru u kojoj stanuju, a na kojoj je vidjela kako dostavljačica Hrvatske pošte baca njihov paket na pod kako bi otvorila vrata. U kutiji se nalazio novi tablet koji su kupili djetetu za rođendan.

- Nakon mjeseci nagovaranja kupili smo neki skupi tablet kćeri koji inače košta 500 eura. To je bio rođendanski poklon, platili smo brzu dostavu kako bi stigao na vrijeme i onda ovo vidimo na kameri. Strašno - kazala nam je ogorčena čitateljica koja strahuje da s uređajem nešto nije u redu, no to ne može provjeriti do navečer dok ne dođe kući s obzirom da im je paket preuzela nećakinja.

Dostavljačica bacila paket s laptopom u vrijednosti 500 eura Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Valjda je bila frustrirana jer se mora penjati na četvrti kat zgrade bez lifta, no nismo mi krivi, to joj je posao. Jednostavno ne postoji valjani argument zašto bacaš nečije stvari tako - kaže naša čitateljica. Upit smo poslali i Hrvatskoj pošti koji su potvrdili da se radi o njihovoj djelatnici te su se ispričali korisnici.

- Kolege su nam potvrdili da je na snimci radnica Hrvatske pošte. Napominjemo kako ovo nije primjeren niti prihvatljiv način rukovanja pošiljkom, neovisno o tome što se nalazi u njoj. U skladu sa Zakonom o radu i internim aktima, poslodavac je pokrenuo stegovni postupak protiv radnice/poštarice, pri čemu se razmatraju sve zakonom propisane mjere, uključujući i mogućnost otkaza ugovora o radu. Neprimjereno ponašanje i rad van propisanog standarda ne toleriraju se na radnom mjestu. Na terenu svakog dana pošiljke dostavlja oko 2000 poštarica i poštara te velika većina naših kolega posao obavlja savjesno i profesionalno te su ovakvi događaji rijetkost. Ispričavamo se korisnici - rekli su iz Hrvatske pošte te dodali: - Ako korisnica podnese prigovor Hrvatskoj pošti te ako se utvrdi osnovanost takvog prigovora, korisnica će ostvariti i propisani iznos naknade štete.