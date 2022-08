VIDEO Monsunske poplave u Pakistanu odnose višekatnice, poginulo više od 1000 ljudi

Monsunske kiše i bujične poplave nastavljaju pustošiti Pakistan, a broj ljudi poginulih u incidentima povezanima s poplavama prešao je 1000 te je vlada pozvala međunarodnu pomoć. Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama priopćila je da je od sredine lipnja smrtno stradalo 1033 ljudi, uključujući 348 djece. Samo u proteklom danu poginulo je više od 100 ljudi, navodi se.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022

Voda je oštetila više od 94.000 kuća i više od 3400 kilometara cesta. Deseci tisuća ljudi ostali su bez domova, zaglavljeni u udaljenim selima, priopćila je agencija u nedjelju. Spasioci nastoje evakuirati zarobljene ljude te bi mogli proći dani da dođu do njih i smjeste na sigurno, dok se strahuje da će broj žrtava i dalje rasti, rekao je glasnogovornik uprave za katastrofe.

Just IN:— Flash floods wreak havoc in Pakistan; 4.6 million people affected: 300,000 homeless; over 1000 dead. 90% crops in sindh province ravaged. pic.twitter.com/Y56DAcy6JM — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) August 26, 2022

Nabujale rijeke ruše kuće, mostove i ceste. Društvene mreže preplavljene su video snimkama na kojima se vidi kako bujične poplave odnose višekatnice i hotele u dolini Swat na sjeveru. NDMA je rekla da je uništeno više od dva milijuna hektara uzgojenih usjeva i 3451 kilometar cesta te da je 149 mostova odneseno vodom.

An absolute epitome of courage and true spirit of bravery shown by #AlkhidmatVolunteers while rescuing a terrified soul from this dreadful flood in Swat, KPK.#AlkhidmatFloodRelief #FloodsInPakistan pic.twitter.com/SwHUE6qIy2 — Alkhidmat Foundation Pakistan (@AlkhidmatOrg) August 26, 2022

Milijuni ljudi, uključujući djecu, ugroženi su zbog bolesti koje se prenose vodom u regijama pogođenim poplavama, rekli su dužnosnici. Pakistanska vlada proglasila je izvanredno stanje i pozvala međunarodnu pomoć, rekavši da su tjedni neredovitih kiša pogodili više od 33 milijuna ljudi, uglavnom na siromašnom jugu i jugozapadu zemlje.