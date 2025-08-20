VIDEO Mlada u vjenčanici i štiklama zip lineom 'sletjela' s balkona: 'Ako ste mislili da ste sve vidjeli...'

Na društvenim mrežama pojavio se nesvakidašnji prizor s jednog vjenčanja u Hrvatskoj. Naime, mlada se na svoj poseban dan odlučila doslovno spustiti na zabavu. I to - zip lineom!

Video je objavljen na Instagram profilu "volimhrvatsku", a prikazuje trenutak kada mlada u dugoj bijeloj vjenčanici i visokim štiklama kreće s balkona obiteljske kuće, vezana na zip line, te se spušta prema okupljenima. Gosti su ostali oduševljeni, a snimka je ubrzo postala hit. Opis videa glasi: "Ako ste mislili da ste sve na svadbama vidjeli…" i čini se da se mnogi u komentarima slažu. "Baš posebno. Čestitam", napisala je jedna pratiteljica. "To je njihov dan!", dodao je drugi korisnik.