VIDEO Tučnjava na koncertu folk-pjevača. Policajcima koji su se tukli disciplinski postupak

U bjelovarskom noćnom klubu ''Tilt'' u subotnjim noćnim satima prekinut je koncert srpskog pop-folk pjevača Mitra Mirića koji je ondje nastupao. Portal Bjelovar.live piše da su u tučnjavi sudjelovali gotovo svi gosti kluba, među kojima su se našli i policijski službenici u civilu, što im je i službeno potvrđeno iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Protiv policajaca koji su sudjelovali u tučnjavi bit će proveden disciplinski postupak, a načelnik PU bjelovarsko-bilogorske Veseljko Ravenščak odlučit će hoće li biti potrebne disciplinske mjere, čulo se na današnjoj tiskovnoj konferenciji u bjelovarskoj policiji sazvanoj zbog velikog interesa javnosti za subotnji incident na koncertu u noćnom klubu kada su u masovnoj tučnjavi na koncertu dvije osobe zadobile lakše ozljede.

Na upit je li tučnjavu u noćnom klubu okončao dolazak interventne policije, glasnogovornik Dražen Medved odgovorio je da su u objekt pristigle sve raspoložive ophodnje.

"Intervenirale su sve raspoložive ophodnje jer smo dobili dojavu da je riječ o remećenju javnog reda i mira u većem obimu. Naša je praksa da su takvim situacijama šaljemo sve raspoložive ophodnje, dakle i interventnu i temeljnu i prometnu. Na taj način kvalitetno možemo odraditi posao, a i dolazi do smirivanja strasti, a i djeluje preventivno da se smire strasti", pojasnio je glasnogovornik Medved.

Bjelovar.live u posjedu je i kratke videosnimke.



– U subotu 8. prosinca 2018. godine oko 3.00 sata u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu hrvatskih branitelja u Bjelovaru došlo je do remećenja javnog reda i mira od više ljudi, a u događaju su sudjelovali i policijski službenici ove PU koji su bili izvan službe i u građanskom odijelu. Dvoje ljudi lakše je ozlijeđeno – stoji u odgovoru PU bjelovarsko-bilogorske portalu Bjelovar.live.

Policija još uvijek provodi kriminalističku istragu zbog velikog broja ljudi koji su se u vrijeme incidenta nalazili u noćnom klubu.

Vilijam Ded, voditelj noćnog kluba ''Tilt'', kaže kako je neugodno iznenađen te da je zbog agresivnih pojedinaca klubu srozan ugled i nanesena znatna šteta.

– Klub ''Tilt'' posluje više od dvije godine bez ikakvih problema. Posjećuju ga ljudi od 18 do 50 godina i trudimo se da to bude sigurno mjesto gdje se ljudi mogu bezbrižno zabaviti. Tako je i bilo do petka 7. prosinca 2018. godine, kada se u klubu održavao koncert i kada su privatno, kao gosti pod utjecajem alkohola, klub posjetili pripadnici policije, njih desetak, od kojih su trojica svojim provociranjem i agresivnim ponašanjem izazvali tuču u kojoj su sudjelovali oni i drugi gosti, a slučajno je ozlijeđen i jedan policajac koji je sa mnom pokušao smiriti gomilu. Uspjeli smo istjerati sve sudionike. Sve je izgledalo strašno, a najružnija scena bila je kada je jedan od policajaca ispred kluba djevojku od 20-ak godina primio za glavu i bacio je na pločnik. Nadam se da je djevojka dobro i da nema posljedica zbog udarca glavom – kaže Ded.

