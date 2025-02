VIDEO Macron u jednom trenutku uhvatio Trumpa za ruku pa mu objasnio: 'Ne, zapravo...'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak u Washingtonu da postizanje mira u ratu u Ukrajini ne smije značiti "predaju" Kijeva te je inzistirao na potrebi "jamstava sigurnosti" kako bi se izbjeglo da predsjednik Vladimir Putin pokrene ponovno napad. Unatoč velikim razlikama u stajalištima sa svojim domaćinom američkim predsjednikom Donaldom Trumpom , Macron je rekao da je "uvjeren da postoji put" kojim bi se okončao rat u Ukrajini.

"Želimo brzi dogovor, ali ne dogovor koji bi bio krhak", kazao je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare u Bijeloj kući s Trumpom, na treću obljetnicu početka ruske invazije na Ukrajinu. Američki predsjednik, koji prije svega računa na dijalog s Putinom kako bi zaustavio borbe, također je rekao da će se ruski predsjednik složiti s budućim raspoređivanjem europskih trupa u Ukrajini, ali je izbjegao pitanja o sigurnosnim jamstvima Washingtona.

Ruski predsjednik rekao je istovremeno u ponedjeljak da Europljani mogu "sudjelovati" u procesu rješavanja sukoba. U televizijskom intervjuu također je naglasio da je Volodimir Zelenskij, kojeg je nedavno žestoko kritizirao Trump rekavši da je "neizabrani diktator", na putu da postane "toksična" osoba. "Europljani, ali i druge zemlje, imaju pravo i priliku sudjelovati. I mi to poštujemo", rekao je Putin u televizijskom intervjuu.

Macron je kazao da Trump ima "dobre razloge" da obnovi dijalog s Putinom. "Postoje dobri razlozi da predsjednik Trump obnovi dijalog s predsjednikom Putinom." Francuski predsjednik je kazao i da su "Europljani spremni ići sve do slanja vojnika" kako bi se uvjerili da "se mir poštuje", naglasivši da je Europa spremna "ojačati" svoju obranu - što je stalni zahtjev njegovog američkog domaćina. Zatražio je i "američku potporu" u slučaju raspoređivanja europskih vojnika u Ukrajini. Trump je pak kazao rekao da se "čitav život svodi na dogovore" i da čvrsto vjeruje da Putin želi postići sporazum.

Iako su Trump i Macron naizgled bili prijateljski raspoloženi i spremni razgovarati o budućnosti Ukrajine, sastanak je održan u sjeni Trumpovih povremenih netočnih izjava o ratnim naporima. — Da budemo jasni, Europa posuđuje novac Ukrajini. Oni dobivaju svoj novac natrag — rekao je Trump, pripremajući se izložiti prijedlog novog sporazuma kojim bi se prihod od ukrajinskih mineralnih resursa koristio kao povrat za američku pomoć. U tom trenutku Macron je prekinuo Trumpa, uhvativši ga za ruku. — Ne, da budem iskren, mi smo platili. Pokrili smo 60% ukupnog napora. To je bilo slično kao u SAD-u: zajmovi, jamstva, donacije — rekao je Macron. — Imamo 230 milijardi dolara zamrznute ruske imovine u Europi, ali to nije kolateral za zajam jer to nije naše vlasništvo. Samo je zamrznuto. Trump je na to samo slegnuo ramenima. — Ako vi to vjerujete, meni je u redu. Oni dobivaju svoj novac natrag, a mi ne. Ali sada ga dobivamo — rekao je Trump, piše CNN.

Američki predsjednik također smatra da je potpisivanje sporazuma s Ukrajinom o američkom pristupu mineralima u toj zemlji "vrlo blizu". Rekao je da je čak moguć posjet ukrajinskog predsjednika Bijeloj kući kako bi se sporazum finalizirao, "ovaj ili sljedeći tjedan". Trump to vidi kao način da Sjedinjene Države nadoknade troškove nastale vojnom potporom Kijevu od ruske invazije 2022. Završavajući susret s francuskim predsjednikom, Trump mu je poručio: "Vidimo se opet uskoro... riješit ćemo ovu stvar".

