Trump odbio nazvati Putina diktatorom, pa u razgovoru s Macronom dobacio: 'Ovo bi moglo eskalirati, ali to ne želimo'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je u ponedjeljak s predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom o očekivanoj temi, izgledima za okončanje rata u Ukrajini gdje dvojica čelnika imaju oštre razlike u stavovima. Macron je prvi europski čelnik koji je posjetio Trumpa koji je prije mjesec dana ponovno došao na vlast. Tijekom jutra je u Bijeloj kući zajedno s Trumpom sudjelovao na videokonferenciji o Ukrajini s drugim čelnicima G7.

Francuski je predsjednik na putu iz Bijele kuće prema gostinjskoj rezidenciji Blair Houseu rekao da je Trumpova dobrodošlica bila "vrlo dobra, vrlo prijateljska". "Imali smo videokonferenciju u Ovalnom uredu s G7", rekao je. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da ne koristi riječ "diktator" olako, odgovarajući na pitanje novinara bi li tim izrazom opisao ruskog predsjednika Vladimira Putina, kao što je prošlog tjedna učinio za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

— Ne koristim te riječi olako. Mislim da ćemo vidjeti kako će se sve odvijati. Vidjet ćemo što će se dogoditi — rekao je Trump u Ovalnom uredu, sjedeći uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Govoreći o Europi i situaciji u Ukrajini, Trump je dodao: — Druga strana također ima mnogo podrške, piše BBC. Taj trenutak dodatno je naglasio napetost tijekom razgovora u ponedjeljak. Iako su Trump i Macron naizgled bili prijateljski raspoloženi i spremni razgovarati o budućnosti Ukrajine, sastanak je održan u sjeni Trumpovih povremenih netočnih izjava o ratnim naporima. — Da budemo jasni, Europa posuđuje novac Ukrajini. Oni dobivaju svoj novac natrag — rekao je Trump, pripremajući se izložiti prijedlog novog sporazuma kojim bi se prihod od ukrajinskih mineralnih resursa koristio kao povrat za američku pomoć.

U tom trenutku Macron je prekinuo Trumpa, uhvativši ga za ruku. — Ne, da budem iskren, mi smo platili. Pokrili smo 60% ukupnog napora. To je bilo slično kao u SAD-u: zajmovi, jamstva, donacije — rekao je Macron. — Imamo 230 milijardi dolara zamrznute ruske imovine u Europi, ali to nije kolateral za zajam jer to nije naše vlasništvo. Samo je zamrznuto.

Trump je na to samo slegnuo ramenima. — Ako vi to vjerujete, meni je u redu. Oni dobivaju svoj novac natrag, a mi ne. Ali sada ga dobivamo — rekao je Trump. No, upozorio je da bi neriješeni sukob mogao dovesti do Trećeg svjetskog rata "ali to ne želimo" kazao je. S druge strane, Macron je istaknuo da su tijekom jutarnjeg poziva članica G7 imali dobar razgovor te da će s Trumpom razgovarati o "trajnom miru" u Ukrajini. — Europa je spremna pojačati svoje obrambene napore, ali za postizanje mira u Ukrajini potrebna je snažna uključenost SAD-a — zaključio je Macron. Britanski premijer Keir Starmer posjetit će Trumpa kasnije ovog tjedna, u jeku zabrinutosti u Europi zbog Trumpova čvršćeg stava prema Ukrajini i pregovorima s Moskvom o trogodišnjem sukobu.

