Zapanjujući špijunski dron mogao bi biti velika prijetnja: Krila može zamahnuti 500 puta u sekundi?

Minijaturni uređaj, dug svega 2 cm i mase od 0,3 grama, inspiriran je insektima s dva minuskula krila i tri vitke noge. Stručnjaci upozoravaju da bi njegova sićušna veličina mogla predstavljati izazov za detekciju uobičajenim radarskim sustavima. Kineska obrambena istraživačka institucija predstavila je špijunski dron zapanjujuće sličan komarcu. Ovaj bionički mikrodron prikazan je 20. lipnja na kineskoj državnoj vojnoj televiziji CCTV-7. Liang Hexiang, student Nacionalnog sveučilišta obrambene tehnologije (NUDT), izjavio je za TV postaju: "U ruci držim robota koji nalikuje komarcu". "Ovakvi minijaturni bionički roboti izuzetno su pogodni za prikupljanje obavještajnih podataka i specijalne zadatke na bojištu", dodao je.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.



The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that's needed for control.



