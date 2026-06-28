Katastrofa u Francuskoj: Srušio se avion škole za padobrance, nema preživjelih

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Pucanj u Sarajevu koji je umalo ubio svijet

Bio je to dan koji će taj egzotični gradić na rubovima Europe učiniti referentnim mjestom svjetske povijesti. Te nedjelje bio je i Vidovdan, srpski pravoslavni blagdan, inače jedan od ključnih i sudbonosnih datuma u srpskom mitskom narativu. Uzduž trase kojom se kretala pompozna kolona s visokim uzvanicima u masi radoznalog svijeta koja je pozdravljala, mislili su, budućeg cara, u Franz-Jozefovoj ulici s dva metka dočekao ga je Gavrilo Princip