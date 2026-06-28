Katastrofa u Francuskoj: Srušio se avion škole za padobrance, nema preživjelih

Jedanaest osoba poginulo je u nedjelju u padu zrakoplova u mjestu Tomblaine na sjeveroistoku Francuske, priopćila je lokalna prefektura. Zrakoplov je pripadao školi za padobrance. U nesreći su poginuli pilot i svih deset putnika – pet učenika i pet instruktora, navela je prefektura, prenosi Reuters. Francuski ministar unutarnjih poslova uputio se na mjesto nesreće, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.
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