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POGINULO 11 LJUDI

Katastrofa u Francuskoj: Srušio se avion škole za padobrance, nema preživjelih

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Foto: Večernji.hr
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Autor
Lorena Posavec
28.06.2026.
u 14:25

Francuski ministar unutarnjih poslova uputio se na mjesto nesreće

Jedanaest osoba poginulo je u nedjelju u padu zrakoplova u mjestu Tomblaine na sjeveroistoku Francuske, priopćila je lokalna prefektura. Zrakoplov je pripadao školi za padobrance. U nesreći su poginuli pilot i svih deset putnika – pet učenika i pet instruktora, navela je prefektura, prenosi Reuters. Francuski ministar unutarnjih poslova uputio se na mjesto nesreće, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.
Ključne riječi
padobranci zrakoplov Francuska nesreća

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