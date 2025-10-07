Naši Portali
NOVI SLUČAJ

VIDEO Još jedna bizarna situacija iz Šibenika: Vozio automobil bez prednje lijeve gume

vecernji.hr
07.10.2025.
u 12:16

'Ovo je neki novi trend postao', 'Ne idem više u Šibenik da ne ostanem bez kotača' neki su od komentara ostavljenih ispod objave na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Što se događa u Šibeniku? Mnogi su se zapitali to nakon što je objavljena još jedna snimka na kojoj se vidi kako kako netko vozi automobil bez lijeve prednje gume. Snimka dolazi nedugo nakon što se internetom počela širiti snimka kako jedna žena vozi automobil na felgama a pritom su joj otvorena i vrata prtljažnika. Policija je ubrzo uhitila ženu i privela je, a kasnije je utvrđeno kako joj je bilo zabranjeno upravljati vozilima B kategorije, a utvrđeno je i kako je bila pijana i pod utjecajem droga. 'Ili je do droge ili je do vulkanizera', 'Ima li tko gume u Šibeniku', 'Ovo je neki novi trend postao', 'Ne idem više u Šibenik da ne ostanem bez kotača' neki su od komentara ostavljenih ispod objave na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Automobil Šibenik

Komentara 1

KA
kaoisvidrugi
12:24 07.10.2025.

Pa i nema se gdje zaustaviti a da ne pogine..

