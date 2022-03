VIDEO Impozantni projekt: Impresivne snimke s gradilišta mosta Ston

Za danas planirano spajanje odnosno postavljanje zadnjeg segmenta mosta Ston na pristupnim cestama Pelješkom mostu odgođeno je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno jakog vjetra.

Donosimo snimku Hrvatskih cesta iz drona s gradilišta tog mosta koja je nastala danas i koja pokazuje o kakvom impozantnom projektu se radi.

Most Ston je dug 485 metara, sastavljen je od šest segmenta koje nosi pet stupova i dva uporanjaka, a povezuje dva tunela na stonskoj obilaznici - Supavu (1290 metara) i Polakovicu ( 1240 metara) zbog čega je njegova izgradnja mosta jedan je od najzahtjevnijih objekata u projektu cestovnog povezivanja južne Dalmacije.

Svi radovi na montaži i okrupnjavanju odnosno zavarivanju na mostu planiraju se završiti do kraja ožujka. Nakon toga slijedi betoniranje kolničke ploče, što je ujedno i najdulji dio aktivnosti na mostu.

Radovi na Stonskoj obilaznici trebali bi biti gotovi do kraja ove godine, no Pelješki most i 20 kilometara pristupnih cesta planiraju se za promet otvoriti sredinom srpnja ove godine.