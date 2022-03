Vjeko i Nikica iz eNVy rooma prve samostalne revije sjećaju se kao noćne more

Bila je 2004. godina, na telefon u redakciji javio se mladi muški glas i vrlo pristojno me pozvao na kavu. Bio je to Vjeko Franetović, dio modnog dvojce eNVy room, koji mi je rekao kako sam nekoliko tjedana prije toga pisala o njihovoj prvoj samostalnoj modnoj reviji, kako sam ih (blago rečeno) sasjekla, a on bi volio čuti još neke argumente i objašnjenja. Našli smo se na jednoj terasi na Jarunu, pričali dva-tri sata, da bi mi na kraju rekao: "Nikica se malo bojao, pa sam došao sam." Bio je to početak jednog lijepog modnog prijateljstva, a dečki i danas (kada me se Nikica Ivančević više ne boji) pričaju kako je tih godina, prije društvenih mreža i influencera, najvažnije bilo kakvu će modnu kritiku napisati Večernji list, jer su svi ostali mediji to slijedili.