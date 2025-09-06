Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

VIDEO Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš više nije profesor na fakultetu, ostao je bez pozicije

VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 21:15

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'

U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Tijekom kućnog poroda blizanaca u Zagrebu preminulo jedno dijete, uhićena Austrijanka (69), međunarodno ovlaštena primalja zbog sumnje na nesavjesno liječenje. Bivši umirovljeni brigadir prijetio je bombom Milanoviću, a u stanu su mu našli pušku i streljivo. Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu, neće kazneno odgovarati. Posrnuli ministar Beroš više nije izvanredni profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Plenković od početka kolovoza izgubio je još pet kilograma, ukupno 20 kilograma u nekoliko mjeseci.

Ključne riječi
240 sekundi 24sata

