Ruske vlasti odustaju od tradicionalnih velikih vojnih parada povodom Dana pobjede 9. svibnja u brojnim regijama, a razlog su sigurnosni rizici i strah od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Umjesto uobičajenih spektakularnih manifestacija s vojnom tehnikom, ove godine prevladavaju manje proslave.

Prema izvješćima ruskog neovisnog medija Govorit NeMoskva, lokalne vlasti u više gradova već su počele demontirati pozornice i infrastrukturu za parade. U Samari su radovi na središnjem trgu Kuibyshev zaustavljeni, a guverner Vyacheslav Fedorishchev pozvao se na “sigurnosne izazove”. U Krasnodarskom kraju guverner Veniamin Kondratyev potpuno je otkazao vojnu paradu u regionalnom središtu, a marš “Besmrtnog puka” prebačen je u online format. Slične mjere zabilježene su i u Kalinjingradu, gdje su vojne postrojbe obustavile pripreme. U Sankt Peterburgu parada će biti znatno smanjena, bez teške vojne tehnike, uključujući legendarni tenk T-34, a sudjelovat će samo kadeti vojnih akademija.

As Russian Victory Day approaches, Moscow is preparing for a low-key parade to be held on May 9th to mark 81 years since Nazi Germany’s defeat in World War II.



Ograničenja su uvedena i u Čuvašiji te Kaluškoj oblasti. U Čuvašiji su otkazani parada, vatromet i javni marševi, dok je guverner Kaluge Vladislav Shapsha zabranio masovna okupljanja i vatromete u većini mjesta.

Ove promjene dolaze nakon što je Moskva već najavila da će središnja parada na Crvenom trgu biti bez oklopnih vozila – prvi put od početka puno razmjera rata protiv Ukrajine 2022. godine. Kremlj se poziva na “trenutačnu operativnu situaciju”, a analitičari ističu da ruska vojska ne želi riskirati izlaganje teške tehnike potencijalnim udarima.

Dan pobjede tradicionalno je jedan od najvažnijih državnih praznika u Rusiji, s masovnim paradama koje služe kao demonstracija vojne moći. Ovogodišnje smanjivanje programa jasno odražava utjecaj ukrajinskih dugometnih dronova koji su u posljednje vrijeme sve uspješniji u napadima duboko unutar ruskog teritorija.

Dok se u Rusiji pripremaju za skromniju proslavu 81. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, ovi potezi dodatno naglašavaju ranjivost režima pred modernim prijetnjama na bojištu, United24media.