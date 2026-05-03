Komentari
Poslušaj
OPASNI UVJETI

VIDEO/FOTO Parade masovno otkazane, strah od dronova paralizirao zemlju: Što se događa u Rusiji?

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.05.2026.
u 11:05

U Krasnodarskom kraju guverner Veniamin Kondratyev potpuno je otkazao vojnu paradu u regionalnom središtu, a marš “Besmrtnog puka” prebačen je u online format

Ruske vlasti odustaju od tradicionalnih velikih vojnih parada povodom Dana pobjede 9. svibnja u brojnim regijama, a razlog su sigurnosni rizici i strah od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Umjesto uobičajenih spektakularnih manifestacija s vojnom tehnikom, ove godine prevladavaju manje proslave. 

Prema izvješćima ruskog neovisnog medija Govorit NeMoskva, lokalne vlasti u više gradova već su počele demontirati pozornice i infrastrukturu za parade. U Samari su radovi na središnjem trgu Kuibyshev zaustavljeni, a guverner Vyacheslav Fedorishchev pozvao se na “sigurnosne izazove”. U Krasnodarskom kraju guverner Veniamin Kondratyev potpuno je otkazao vojnu paradu u regionalnom središtu, a marš “Besmrtnog puka” prebačen je u online format. Slične mjere zabilježene su i u Kalinjingradu, gdje su vojne postrojbe obustavile pripreme. U Sankt Peterburgu parada će biti znatno smanjena, bez teške vojne tehnike, uključujući legendarni tenk T-34, a sudjelovat će samo kadeti vojnih akademija.

Ograničenja su uvedena i u Čuvašiji te Kaluškoj oblasti. U Čuvašiji su otkazani parada, vatromet i javni marševi, dok je guverner Kaluge Vladislav Shapsha zabranio masovna okupljanja i vatromete u većini mjesta.

Ove promjene dolaze nakon što je Moskva već najavila da će središnja parada na Crvenom trgu biti bez oklopnih vozila – prvi put od početka puno razmjera rata protiv Ukrajine 2022. godine. Kremlj se poziva na “trenutačnu operativnu situaciju”, a analitičari ističu da ruska vojska ne želi riskirati izlaganje teške tehnike potencijalnim udarima.

Dan pobjede tradicionalno je jedan od najvažnijih državnih praznika u Rusiji, s masovnim paradama koje služe kao demonstracija vojne moći. Ovogodišnje smanjivanje programa jasno odražava utjecaj ukrajinskih dugometnih dronova koji su u posljednje vrijeme sve uspješniji u napadima duboko unutar ruskog teritorija.

Dok se u Rusiji pripremaju za skromniju proslavu 81. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, ovi potezi dodatno naglašavaju ranjivost režima pred modernim prijetnjama na bojištu, United24media.

Vladimir Putin Dan pobjede Rusija

Komentara 14

Pogledaj Sve
PS
Petar.Storm
11:51 03.05.2026.

da,da....trta,he....Ukrajici dobro rokaju po Rusiji.....sta je ovo Rusi,?trazi se karta vise za podrum?......

Avatar ajatolah2
ajatolah2
12:07 03.05.2026.

Ukrajinska vojska će uveličati slavlje tako što će na parade poslati par stotina dronova na parade tako da ruSSi vide u živo kako im radi PZO

WI
wice
11:32 03.05.2026.

A možda nema tko i sa cim paradirati

