VIDEO Dramatične snimke iz Indonezije: Erupcija vulkana usmrtila troje planinara, potraga obustavljena do jutra

Erupcija vulkana usmrtila je tri osobe i pokrenula akciju spašavanja više od deset planinara koji su u petak ujutro ostali zarobljeni u blizini kratera indonezijskog vulkana Dukono na otoku Halmahera u provinciji Sjeverni Maluku, objavili su dužnosnici. Među poginulima su državljani Singapura i jedan indonezijski državljanin, prema riječima načelnika policije otoka i službi za potragu i spašavanje. U trenutku erupcije devet stranaca i 11 lokalnih planinara penjalo se na vulkan Dukono, rekao je načelnik policije Sjeverne Halmahare Erlichson Pasaribu za indonezijsku televiziju Kompas TV. Sedamnaest od ukupno 20 planinara sigurno je evakuirano, izjavio je Iwan Ramdani, voditelj ureda za potragu i spašavanje (SAR) u Ternateu, u 18 sati po lokalnom vremenu. Tijela troje poginulih i dalje se nalaze na planini. Potraga je obustavljena i nastavit će se u subotu.

Ogroman stup dima i pepela mogao se vidjeti kako se uzdiže iznad planine na dramatičnoj snimci zabilježenoj u blizini kratera, koju je snimio indonezijski planinski vodič Alex Djangu. Djangu je vodio dvoje njemačkih turista na vulkanu kada je osjetio snažna podrhtavanja prije erupcije, rekavši za CNN da je situacija bila "vrlo zastrašujuća". Ispričao je da su oko 15 sati po lokalnom vremenu u četvrtak čuli zvukove koji dolaze iz područja ispod kratera. Potom je podigao dron kako bi iz zraka provjerio stanje kratera.

The eruption of the Dukono volcano occurred in Indonesia - the ash rose to a height of 11.1 km



The deaths of two people have been confirmed; 20 tourists are being searched for, according to Reuters. pic.twitter.com/NyU7pL3Sx8 — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 8, 2026

"Promatranja su pokazala da je krater bio ispunjen vulkanskim materijalom, što nije bilo normalno. Zatim smo čuli dvije eksplozije", rekao je. Nedugo nakon toga primijetio je drugu skupinu planinara kako se penje prema rubu kratera. "Kada je u petak u 7:41 došlo do velike erupcije, činilo se da je grupa upravo stigla na vrh i uživala", rekao je. "Vidio sam kako se malo kamenje i šljunak obrušavaju zbog podrhtavanja, pa sam svojim klijentima rekao da moramo trčati niz planinu", dodao je. Dok su Djangu i njegova skupina uspjeli sigurno pobjeći, rekao je da su mnogi planinari ostali kod kratera u trenutku erupcije. "Kada smo bili udaljeni oko 100 metara, vidio sam dvije skupine lokalnih turista, jedna grupa od devet ljudi već je bila blizu ruba, a druga je snimala sadržaj za društvene mreže".

"Nadam se da su još živi", čuje se kako govori na snimci. Vulkan je, kaže, iznimno aktivan i nastavio je eruptirati sve do petka poslijepodne "uz supersonične zvukove". Ukazujući na nedostatak ograničenja za penjanje, Djangu je rekao: "Na Dukonu nema sigurnosne postaje koja kontrolira ulazne ili izlazne rute, a naravno nema ni šumskih policajaca koji bi sprječavali ljude da se penju". U novom priopćenju u petak navečer indonezijska agencija za upravljanje katastrofama pozvala je turiste i lokalno stanovništvo da ne provode aktivnosti na vulkanu Dukono dok je vulkanska aktivnost i dalje pojačana, dodajući da ljudi moraju slijediti upute lokalnih vlasti i Centra za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti (PVMBG). Vulkan Dukono jedan je od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, a vlasti bilježe pojačanu aktivnost od kraja ožujka.

Od prosinca 2024. turistima i drugim planinarima PVMBG savjetuje da ne provode aktivnosti unutar radijusa od četiri kilometra od epicentra vulkana. Prema navodima organizacije, Dukono od ožujka ove godine bilježi značajan porast eksplozivnih magmatskih erupcija. "Kada Dukono ne eruptira nekoliko dana, ljudi moraju biti oprezni jer se možda stvara vrlo visok tlak. Upravo to se dogodilo danas", rekao je Djangu u videu. Na fotografijama indonezijske nacionalne službe za potragu i spašavanje BASARNAS vide se spasilački timovi na planini u petak, kao i najmanje jedna ozlijeđena osoba koju na nosilima kroz šumu prenose spasioci.

U priopćenju dostavljenom CNN-u, singapursko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da blisko surađuje s indonezijskim vlastima kako bi pružilo konzularnu pomoć i podršku pogođenim državljanima Singapura i njihovim obiteljima. Indonezija se nalazi na "Vatrenom prstenu", području oko Tihog oceana gdje se često događaju potresi i vulkanske aktivnosti. Riječ je o jednom od seizmički najaktivnijih područja na planetu, koje se proteže od Japana i Indonezije s jedne strane Pacifika do Kalifornije i Južne Amerike s druge strane.