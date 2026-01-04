VIDEO Finci objavili snimku zapljene ruskog broda. Prevozio je vrijedan teret

Finska granična straža objavila je snimku akcije u kojoj je zaplijenjen teretni brod za koji se sumnja da je oštetio telekomunikacijski kabel koji povezuje Helsinki i Tallinn u Finskom zaljevu. Brod koji je ovog tjedna zaplijenjen u Finskoj zbog sumnje da je oštetio podmorski telekomunikacijski kabel prevozio je ruski čelik pod sankcijama Europske unije, potvrdile su finske vlasti. Incident se dogodio u vrijeme pojačanih napetosti u regiji Baltičkog mora, gdje su zemlje u stanju visoke pripravnosti zbog niza oštećenja na ključnoj podmorskoj infrastrukturi, piše Euronews.

Finska policija u srijedu je zaustavila 132 metra dug teretni brod Fitburg, koji je plovio iz ruskog Sankt Peterburga prema izraelskoj luci Haifa. Svih 14 članova posade privedeno je zbog sumnje da je sidro broda oštetilo telekomunikacijski kabel u Finskom zaljevu. Inspekcijom tereta, finska carina otkrila je i potencijalno kršenje sankcija. "Preliminarne informacije ukazuju da se teret sastojao od čeličnih proizvoda podrijetlom iz Rusije, koji podliježu opsežnim sankcijama nametnutim Rusiji", navodi se u priopćenju finske carine.

Stručnjaci su procijenili da konstrukcijski čelik pronađen na brodu potpada pod sektorske sankcije EU-a, čiji je uvoz zabranjen. "Uvoz takve sankcionirane robe u EU zabranjen je propisima EU-a o sankcijama", ističu iz carine. Teret je zaplijenjen do daljnjeg, a pokrenuta je i preliminarna istraga zbog mogućeg kršenja sankcija.

Policija incident istražuje kao teško kazneno djelo. Brod Fitburg plovi pod zastavom Svetog Vincenta i Grenadina, a posadu čine državljani Rusije, Gruzije, Azerbajdžana i Kazahstana. Dvojica članova posade uhićena su u četvrtak, dok je dvojici izrečena zabrana putovanja, no policija nije otkrila njihove nacionalnosti ni uloge na brodu.

Posljednjih godina energetska i komunikacijska infrastruktura na Baltiku, uključujući podmorske kabele i plinovode, često je bila meta oštećenja. Mnogi stručnjaci i političari smatraju da su sumnjive sabotaže dio "hibridnog rata" koji Rusija vodi protiv zapadnih zemalja nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove Kaja Kallas izjavila je u četvrtak kako Europa "ostaje na oprezu" jer je njezina kritična infrastruktura "pod visokim rizikom od sabotaže". "EU će nastaviti jačati svoju kritičnu infrastrukturu, uključujući ulaganje u nove kabele, jačanje nadzora, osiguravanje većeg kapaciteta za popravke i djelovanje protiv moskovske 'flote sjena', koja također služi kao platforma za hibridne napade", napisala je Kallas na društvenoj mreži X. Oštećeni kabel, koji se nalazi u isključivom gospodarskom pojasu Estonije, u vlasništvu je finske telekomunikacijske tvrtke Elisa. Iz tvrtke su poručili da usluge nisu bile prekinute za korisnike jer je promet uspješno preusmjeren.

Ovo nije prvi takav slučaj. U prosincu 2024. finske su vlasti zaustavile naftni tanker Eagle S, povezan s Rusijom, zbog sumnje da je oštetio energetske i telekomunikacijske kabele povlačenjem sidra po morskom dnu. Taj je slučaj finski sud u listopadu odbacio jer tužitelji nisu uspjeli dokazati namjeru. Osam zemalja NATO-a graniči s Baltičkim morem, kao i Rusija, te su u stanju visoke pripravnosti. Incidenti koji se uglavnom smatraju namjernim sabotažama potaknuli su NATO da pojača svoju prisutnost u regiji patrolnim fregatama, zrakoplovima i pomorskim dronovima.