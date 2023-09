VIDEO Dosad neviđene snimke Putina: Ranih 1990-ih u Finskoj igra stolni tenis, ide u ribolov...

Pojavila se video snimka koja prikazuje Vladimira Putina, aktualnog ruskog predsjednika, tijekom posjeta Finskoj ranih 1990-ih. Finska televizijska kuća YLE dobila je dosad neviđeni amaterski film od anonimnog izvora. Snimljen je ubrzo nakon što je Putin, koji je tada imao oko 40 godina i bio KGB-ov časnik, postao savjetnik Anatolija Sobčaka, tadašnjeg gradonačelnika Sankt Peterburga.

U videu Putin i Sobčak igraju stolni tenis protiv gradonačelnikovih tjelohranitelja. U jednom trenutku Putin se nasmiješi. Kasnije odlaze u ribolov. Putin, očito svjestan da ga se snima, okrenut je leđima kameri. Prikazana je Putinova tadašnja supruga, Ljudmila, kao i njihove dvije kćeri, Marija i Katerina. Na snimci se vidi i kako se Putin okušava u pikadu, navodi The Guardian.

