Rusi opet napali Odesu; Eksplozija odjeknula u Sankt Peterburgu?: 'Vidjeli smo bljesak na nebu'

Sjeverna Koreja je u ponedjeljak odgovorila na kritiku južnokorejskog predsjednika Yoon Suk Yeola zbog suradnje Pjongjanga s Moskvom nakon posjeta vođe Kim Jong Una Rusiji, poručivši da je "prirodno" i "normalno" da susjedi održavaju bliske odnose.

7:51 - Moskva je "napala regiju Odesa ofenzivnim dronovima i dvama tipovima raketa", objavio je na Telegramu guverner Oleg Kiper. "Jedna je žena ranjena" i prevezena u bolnicu, a više je udara izvedeno na "lučka postrojenja", rekao je.

Prema ukrajinskoj vojsci, Rusija je koristila u napadu 19 dronova Šahid iranske proizvodnje, dvije supersonične rakete Onyx te 12 raketa Kalibr . Također je mobilizirala podmornicu, rekla je vojska.

Ukrajinska protuzračna obrana srušila je sve dronove i 11 raketa Kalibr, dodaje vojska. Dvije rakete Kalibr od 11 uništene su u regijama Mikolajiv i Kirovgrad, a "velika većina" iznad Odese, kaže vosjka.

Jedan projektil je udario u "skladište za žito" u Odesi koje je bilo prazno, kazala je Natalija Humenjuk, glasnogovornica vojske.

6:36 - Ruski mediji izvijestili su o nestanku struje u zračnoj luci Pulkovo u Sankt Peterburgu i u jednom od područja u Sankt Peterburgu.

Mještani javljaju da su čuli eksploziju i vidjeli bljesak na nebu prije nestanka struje. U Zračnoj luci Pulkovo, koja se nalazi 23 kilometra južno od središta Sankt Peterburga, došlo je do prekida opskrbe strujom u dvorani za odlazak domaćih letova.

