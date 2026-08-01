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Intervju BORIS ZDILAR

Ratni kirurg: Zatečene bolesnike srpske nacionalnosti u kninskoj bolnici liječili smo kao i sve ostale

Autor
Renata Rašović
01.08.2026.
u 13:13
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General-bojnik Boris Zdilar, ratni kirurg Četvrte gardijske brigade, prisjetio se za Obzor svog ratnog puta, Oluje i ulaska u Knin

Hrvatska vojska u svom sastavu ima sedam gardijskih brigada, sve dobro obučene i naoružane, ali samo je jedna udarna, a to je Četvrta gardijska brigada. Riječi su to, pred splitskim crvenim beretkama u postroju, tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Bilo je to u jeku rata, 28. travnja 1995. godine, na godišnjicu osnivanja brigade, kad se oslobađanje domovine tek čekalo.

Takve riječi, iz usta ministra škrtog na pohvalama, u vremenu dok u Hrvatskoj još traje rat i dok se ostale postrojbe spremaju za završne operacije uistinu imaju težinu i velik značaj. Razlog za tu posebnu čast ležala je u tome što "Pauci" – okupljeni ispod slogana "In hoc signo vinces – u ovom ćeš znaku pobijediti" – tijekom Domovinskog rata nisu znali za poraz ni za izgubljeni položaj. I tu su posebnu čast uistinu zaslužili.

Ključne riječi
Boris Zdilar četvrta gardijska brigada Hrvatska vojska Ante Gotovina Domovinski rat

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