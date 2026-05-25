Šef vatrogasaca gubio svijest i iskašljavao krv, a hitnu čekao tri sata: 'Toliko je ljudi pomogao, a sad kad njemu treba...'

Na otoku Visu navodno je došlo do ozbiljnog zastoja u sustavu hitne medicinske pomoći, zbog čega je 67-godišnji zapovjednik lokalnog DVD-a, prema tvrdnjama svjedoka, na intervenciju čekao nekoliko sati iako je bio u teškom zdravstvenom stanju.

Prema stanovniku Visa koji se obratio redakciji portala Morski.hr, muškarcu je pozlilo prije 20 sati, a dežurna liječnica hitne službe procijenila je da je potreban hitan helikopterski medicinski prijevoz. Ubrzo je, navodno, stigla informacija da je helikopter u kvaru te da noćni letovi nisu mogući. Nakon toga zatražen je prijevoz brzom brodicom, no ona je, prema istim navodima, u tom trenutku bila angažirana na intervencijama na drugim otocima. Pacijent je, kako se tvrdi, prevezen tek oko ponoći, nakon što je brodica stigla na Vis. "Treba li se ponovo dogoditi tragedija kao nedavno s mladićem s otoka Korčule da netko reagira?!" ljut je Višanin.

Iz DVD-a Vis potvrdili su da je doista došlo do problema. "Trenutno je u obradi i još ne znamo kako je kolega. Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Zvali smo hitnu službu 194 i tri sata je čekao dok ga napokon nisu skupili! Pokušali smo urigirati da se digne vojni helikopter i da se nešto napravi, ali se čekala ta brodica za hitnu medicinsku intervenciju", požalio se zamjenik šefa viških vatrogasaca Pave Pincetić, koji je potpuno ogorčen čitavom situcijom.

"Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao. Jasno mi je da nešto može biti u kvaru, da je netko drugi na drugoj intervenciji, i sami se s tim susrećemo, ali uvijek mora biti opcija A, B, C, D i sustav mora biti spreman", dodao je.