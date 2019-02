VIDEO Dobila je 380 tisuća kuna invalidnine, no zbog ove snimke mogla bi u zatvor

Rebecca Peach (49) uhvaćena je u prijevari nakon što ju je kamera snimila kako se bavi sportom iako je više od šest godina primala invalidninu zbog koje je tvrdila da nije sposobna za rad.

Žena je od poreznih obveznika dobila ukupno 44 500 funti, odnosno oko 380 tisuća kuna. Prijevaru su otkrili prikriveni istražitelji, a Rebecca je sada suočena i sa zatvorskom kaznom.

Iako je tvrdila da se može kretati samo uz pomoć štaka jer joj hodanje uzrokuje veliku bol, a noge 'otkazuju' bez upozorenja, sportom se bavila i do četiri puta tjedno te je sudjelovala u ligama diljem Wolverhamptona i Južnog Staffordshirea.

- Samo je mali dio korisnika invalidnine nepošten, no slučajevi poput ovog pokazuju da ulovim one koji varaju sustav i preusmjeruju novac poreznih obveznika od onih kojima je to potrebno - rekao je suda Jame Burbridge i dodao kako su odlučni uloviti varalice provođenjem nadzora i radom s lokalnim vijećem, javlja Metro.

Rebecca će svoju kaznu saznati u travnju.