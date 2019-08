VIDEO Divljaštvo zgrozilo Sinjane: Ušli u pekarnicu i demolirali je

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti nešto prije ponoći u sinjskoj pekarnici došlo je do divljaštva. Petorica mladića ušla su u pekarnicu te su razbacivala hranu, uzimala piće i prolijevala ga, isprepadala prodavačicu. Rukama su mazali zidove pa se tako na udaru našla i hrvatska zastava.

Priča o cijelom događaju pokrenuta je na nekoliko Facebook stranica. Uzrok je navodno taj što u toj pekarnici, prilikom odigravanja jednog humanitarnog malonogometnog turnira, nisu htjeli prodati lepinje jer, kako kažu, ti su ljudi iz susjednog mjesta, piše Dalmacija News.

Iako su u pekarnici bile nadzorne kamere, ni u jednom trenutku nisu pomislili na to da prestanu demolirati prostor.

S obzirom na to da nitko od pet mladića tijekom vandaliziranja pekarnice nije bio maskiran, policajci su ih brzo identificirali. Svi su prijavljeni za kršenje Zakona o javnom redu i miru te im prijeti od 200 do 1300 kuna kazne. No kriminalistička obrada protiv dvojice još traje jer istražitelji smatraju da su povrijedili ugled Republike Hrvatske prljajući zastavu. Za to im prijeti do godine dana zatvora, pišu 24sata.