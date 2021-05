VIDEO Čuli su čudne zvukove pa ispred kuće ugledali trojicu maskiranih muškaraca

Marta Fernandez-Anean i njen zaručnik Amjad Reza Mehdi čuli su u ponedjeljak navečer čudne zvukove ispred kuće u Bristolu. Kada su izašli vidjeti o čemu se radi suočili su se s trojicom kradljivaca koji su pokušali izvaditi katalizator iz njihovog automobila.

Par je prvo mislio da se na ulici izvode radovi jer su se čuo zvuk bušenja, no umjesto radnika dočekali su ih maskirani muškarci koji su kod sebe imali bušilicu i automobilsku dizalicu. Marta je za Bristol live rekla kako joj je jedan od kradljivaca rekao da ih je netko poslao jer nisu platili neke račune. Marta je ubrzo shvatila kako je muškarac samo pokušao skrenuti joj pažnju te je nakon nekoliko verbalnih okršaja jedan od njih krenuo na nju. Ona je otišla u kuću i uzela mobitel kako bi snimila incident.

To što ih snima nije ni najmanje omelo kradljivce u pokušaju da skinu katalizator koji je u zadnje vrijeme na meti lopova. Rekla im je i da su pozvali policiju, no oni su nastavili s krađom.

Amjad je kazao kako su kradljivci nekoliko puta krenuli prema njima no on se nije dao u bijeg odlučan da obrani obitelj. Kradljivci su ubrzo pobjegli. Policija traga za njima, a par je nakon prijave saznao da je krađa katalizatora postala dosta česta stvar. Mehaničar im je također potvrdio da je njihova Toyota Prius jedan od modela, uz Hondine modele Jazz i Civic, često na meti lopova jer se do katalizatora dolazi lako.