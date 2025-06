VIDEO Trumpov avion sudnjeg dana izazvao paniku u SAD-u: U njemu bi se mogao preživjeti nuklearni udar

Avion 'Sudnjeg dana' američkih zračnih snaga stigao je u utorak navečer u zajedničku bazu Andrews, potaknuvši nagađanja o potencijalnoj ulozi SAD-a u eskalirajućoj izraelsko-iranskoj krizi. Zrakoplov E-4B Nightwatch sletio je u vojni objekt u predgrađu Washingtona, dok rastu nagađanja o mogućoj američkoj vojnoj akciji u Iranu. Newsweek je kontaktirao Pentagon za komentar putem e-pošte. Naime, raspoređivanje E-4B-a događa se usred pojačanih napetosti jer je, prema izvješćima, američki predsjednik Donald Trump sve bliže naređivanju vojnih napada na iranska nuklearna postrojenja . Iako Bijela kuća nije komentirala najnovije kretanje zrakoplova, korisnici društvenih mreža nagađaju da to signalizira potencijalnu vojnu spremnost Sjedinjenih Država.

U slučaju nacionalne nužde ili gubitka zemaljske komande, zrakoplov "pruža visoko preživljivo zapovjedno, kontrolno i komunikacijsko središte za usmjeravanje američkih snaga, izvršavanje zapovijedi za hitne ratne situacije i koordinaciju akcija civilnih vlasti", priopćile su američke zračne snage. Korišten je tijekom napada 11. rujna 2001.

Nazvan je i "avionom sudnjeg dana" zbog svoje sposobnosti da preživi nuklearnu eksploziju, E-4B je dizajniran za zaštitu predsjednika i drugih visokih dužnosnika te za funkciju vojnog zapovjednog središta u najgorim scenarijima. Također prevozi ministra obrane na međunarodnim putovanjima. Mnoge značajke zrakoplova E-4B strogo su povjerljive, no Američko ratno zrakoplovstvo otkrilo je poneke detalje o njegovim impresivnim sposobnostima. E-4B "Nightwatch" predstavlja militariziranu verziju Boeinga 747-200, a flota od četiri ovakva zrakoplova čini Nacionalno zračno operativno središte, smješteno u zrakoplovnoj bazi Offutt u Omahi, Nebraska. Operativni trošak ovog zrakoplova iznosi 159.529 dolara po satu, čime je najskuplji zrakoplov u uporabi američkog ratnog zrakoplovstva, dok njegova izgradnja stoji vrtoglavih 223,2 milijuna dolara po jedinici.

Standardnu posadu čini 60 članova, specijaliziranih za 15 različitih uloga. Godine 2022. uveden je simulator vrijedan 9,5 milijuna dolara kako bi se piloti, inženjeri leta i ostali članovi posade osposobili za rad na ovom složenom zrakoplovu. Zahvaljujući mogućnosti dopunjavanja goriva u zraku, E-4B može ostati u letu nekoliko dana, dok bez nadopune može letjeti 12 sati, pojašnjava Business Insider. Jedna od ključnih značajki zrakoplova je napredna tehnologija komunikacije smještena u kupolastom izbočenju na vrhu zrakoplova. E-4B ima znatno više komunikacijskih mogućnosti nego Air Force One, s oko 67 satelitskih antena i komunikacijskih uređaja. Vanjska konstrukcija aviona E-4B osmišljena je tako da pruža zaštitu od toplinskih i radijacijskih učinaka nuklearnog udara, dok je njegov električni sustav posebno dizajniran da izdrži elektromagnetske pulseve koji nastaju tijekom takvih eksplozija.

