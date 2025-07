VIDEO Apokaliptični prizori s Cipra: Ljudi izgorjeli u autu, požar guta sve pred sobom

Dvije su osobe poginule u golemom požaru koji hara jugom Cipra, a stotine su evakuirane jer vatrena stihija uništava domove i prijeti naseljima usred intenzivnog toplinskog vala. Najmanje 100 četvornih kilometara spaljeno je u vinorodnoj regiji sjeverno od grada Limasola nakon što je požar izbio oko podneva u srijedu. Nekoliko je požarišta još bilo aktivno u četvrtak ujutro. Dvije osobe pronađene su mrtve u izgorjelom vozilu koje je okružila vatra. Najmanje 10 osoba ozlijeđeno je, od kojih dvije teško, rekla je policija.

🆘CYPRUS IS BURNING: HELP US🆘



Calling on all neighbors of Cyprus to send all the help they can to fight the fires that are spreading quickly.

Israel 🇮🇱

Jordan 🇯🇴

Egypt 🇪🇬

Greece 🇬🇷

Cyprus is anxiously waiting for your response pic.twitter.com/aakPrrHCIH