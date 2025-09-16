Naši Portali
Hannah Einbinder

VIDEO Američka glumica na pozornici podržala Palestinu: Reakcija Hamasa sve iznenadila

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
16.09.2025.
u 12:49

"Osjećam obvezu kao Židovka jasno razdvojiti židovsku zajednicu od države Izrael. Naša religija i kultura postoje stoljećima i ne smiju se poistovjećivati s etnonacionalističkim projektom izraelske države.“

Zvijezda serije Komičari Hannah Einbinder prilikom primanja nagrade Emmy iskoristila je govornicu kako bi poručila: „Oslobodite Palestinu.“ Njezina izjava odmah je odjeknula na mrežama, ali i potaknula iznenađujuću cenzuru snimke na kojoj se pojavljuje.

U naknadnom objašnjenju, Einbinder je naglasila da joj je ta tema osobno važna: „Imam prijatelje u Gazi koji rade kao liječnici i brinu o trudnicama i školskoj djeci, te osnivaju obrazovne programe u izbjegličkim kampovima. Osjećam obvezu kao Židovka jasno razdvojiti židovsku zajednicu od države Izrael. Naša religija i kultura postoje stoljećima i ne smiju se poistovjećivati s etnonacionalističkim projektom izraelske države.“

Njezine riječi prenijela je na platformi X palestinska mreža Quds News, često optuživana za bliske veze s Hamasom i Islamskim džihadom. Međutim, u snimci su zamutili njezin torzo i gola ramena,  toliko da više nije bila vidljiva ni značka kojom je pokazala podršku Palestincima.

Simone Rodan-Benzaquen, generalna direktorica Američkog židovskog odbora u Europi, komentirala je: „Ovdje, u jednoj slici, sav je apsurd.“ U konzervativnim islamskim društvima otkrivena ženska ramena doista se smatraju neprikladnima i tumače kao kršenje vjerskih pravila skromnosti. Quds News tvrdi da djeluje kao neovisna novinska organizacija u palestinskoj dijaspori, no kritičari često ističu njezine političke i ideološke poveznice s militantnim skupinama.

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar NJUŠKALO
NJUŠKALO
13:41 16.09.2025.

Svako ima pravo na slobodu vjere ili uvjerenja.Hamas sve to koristi u interesu svoje propagande i vlastitih ciljeva.

SU
Suludničari
13:31 16.09.2025.

"Sve u korist svoje štete" kaže pjesma Bijelog Dugmeta....

Avatar Vrijeme
Vrijeme
12:57 16.09.2025.

To ti je taj woke-feminisam, ali karma je vrag, AI ce ih sve na ulicu izbaciti.

