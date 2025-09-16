VIDEO Američka glumica na pozornici podržala Palestinu: Reakcija Hamasa sve iznenadila

Zvijezda serije Komičari Hannah Einbinder prilikom primanja nagrade Emmy iskoristila je govornicu kako bi poručila: „Oslobodite Palestinu.“ Njezina izjava odmah je odjeknula na mrežama, ali i potaknula iznenađujuću cenzuru snimke na kojoj se pojavljuje.

U naknadnom objašnjenju, Einbinder je naglasila da joj je ta tema osobno važna: „Imam prijatelje u Gazi koji rade kao liječnici i brinu o trudnicama i školskoj djeci, te osnivaju obrazovne programe u izbjegličkim kampovima. Osjećam obvezu kao Židovka jasno razdvojiti židovsku zajednicu od države Izrael. Naša religija i kultura postoje stoljećima i ne smiju se poistovjećivati s etnonacionalističkim projektom izraelske države.“

Hannah Einbinder on saying "Free Palestine" in her Emmys acceptance speech.



"It is my obligation as a Jewish person to distinguish Jews from the state of Israel. Our religion and our culture is such an important and long-standing institution that is really separate to this sort… pic.twitter.com/FNVTji7VC3 — Variety (@Variety) September 15, 2025

Njezine riječi prenijela je na platformi X palestinska mreža Quds News, često optuživana za bliske veze s Hamasom i Islamskim džihadom. Međutim, u snimci su zamutili njezin torzo i gola ramena, toliko da više nije bila vidljiva ni značka kojom je pokazala podršku Palestincima.

UPDATE: Quds News Network—a pathetic joke of an outlet—deleted the post where they blurred Hannah Einbinder’s shoulders. pic.twitter.com/Vo9RZDsjMH — Ihab Hassan (@IhabHassane) September 15, 2025

Simone Rodan-Benzaquen, generalna direktorica Američkog židovskog odbora u Europi, komentirala je: „Ovdje, u jednoj slici, sav je apsurd.“ U konzervativnim islamskim društvima otkrivena ženska ramena doista se smatraju neprikladnima i tumače kao kršenje vjerskih pravila skromnosti. Quds News tvrdi da djeluje kao neovisna novinska organizacija u palestinskoj dijaspori, no kritičari često ističu njezine političke i ideološke poveznice s militantnim skupinama.