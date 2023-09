Veterinarski inspektori oduzeli kujicu i smjestili je u boks Veterinarske stanice Velika Gorica

Već treći tjedan Zara živi kao osuđenik u malenom boksu Veterinarske stanice Velika Gorica. Jedva se u njemu može i okrenuti, a do kada će tu ostati ovisi o dobroj volji veterinarskih inspektora zaduženih za područje grada Velike Gorice.

Pod pritiskom javnosti Zara je oduzeta Velikogoričanki G. Š. koja ju je bacila kroz prozor. Mada je vlasnica to demantirala, čak i prijetila svima koji su je prozivali zbog nasilja nad psom, veterinarska inspekcija donijela je rješenje.

– Vezano uz nemili događaj, ovim putem obavještavamo kako je Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata sukladno ovlastima propisanim Zakonom o zaštiti životinja, vlasniku privremeno oduzela psa do okončanja postupka. Daljnji postupak je u tijeku – odgovorili su nam tako na upit je li veterinarska inspekcija obavila nadzor po prijave da je G. Š. bacila psa kroz prozor, što je utvrđeno i što će biti sa psom. No, kako doznajemo, u istom rješenju piše da se pas oduzima i smješta u Veterinarsku stanicu. I do nekog drugog rješenja Zara ostaje tu, u malom boksu.

– Zara je dobro, ali ovaj mali prostor nije za zdravog psa. Ovo je prostor za oporavak nakon operacije, za vrijeme terapije i liječenja. Zara je zdrava i nema nikakve prepreke da ide na privremeni smještaj – kažu nam u Veterinarskoj stanici koja vodi brigu i o velikogoričkom skloništu za životinje. Privremeni smještaj Zari je već i osiguran, ali bez dopuštenja veterinarskog inspektora kujica ostaje zatvorena u skučenom prostoru.

Dona je ostavljena u parku Foto: Privatni album

Nije ovo prvi put da se čekaju papiri koji nikako da stignu. Prije gotovo godinu dana ista je Velikogoričanka prihvatila psa o kojem se vrlo kratko brinula. Prema usmenom nalogu inspektora Max je smješten u sklonište u Jagodnom. Čekao se papir koji bi potvrdio taj usmeni nalog. Nikad ga nisu dočekali, a Max je u međuvremenu i udomljen. G. Š. je prijavljena i prije nekoliko godina, kad je Veterinarska stanica Velika Gorica tek dobila koncesiju za gradsko sklonište. Kujicu Donu ostavila je zavezanu u parku, zbrinuta je u skloništu i udomljena, a inspekcija se nije iskazala ni nakon ove prijave.

– Nastavno na ranije jednu zaprimljenu prijavu protiv fizičke osobe, veterinarska inspekcija Državnog inspektorata tijekom ciljanog inspekcijskog nadzora na navedenoj adresi stanovanja nije zatekla prijavljenu osobu. U više navrata pokušala je obaviti inspekcijski nadzor, o čemu je sastavljena službena zabilješka – kažu iz DIRH-a. Zabilješka Doni nije baš previše pomogla, novi dom pronašli su joj djelatnici skloništa i volonteri velikogoričke udruge Sigurna kućica.

Novi dom volonteri su pronašli i Matrixu, jednom od pasa izbačenih u Lazini Čičkoj. Policija je prema iskazu svjedoka pronašla i počinitelja, sve proslijedila veterinarskoj inspekciji, no oni su zaključili da tu nema nepobitnih dokaza da je pas izbačen. Kako su to zaključili nije baš jasno, jer policija je svjedoka događaja nekoliko puta pozivala na razgovor, a inspekcija je smatrala da to nije potrebno. Sa svjedokom, naime, uopće nisu razgovarali. Da jesu, možda bi imali i dokaze.

Na rad inspekcije u Velikoj Gorici uloženi su i prigovori, tražene su i revizije njihovih rješenja i postupaka. No, čini se da inspektori nisu baš naklonjeni životinjama, a upravo oni su ti koji bi trebali provoditi Zakon o zaštiti životinja.