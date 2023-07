Veterinarska inspekcija nadzor provodi dva mjeseca nakon prijave da psi gladuju

Dva mjeseca nakon što je Danijel V. iz Malog Lošinja prijavio komunalnom redarstvu i veterinarskoj inspekciji da je na smetlištu pronašao četiri psa, vidno neuhranjena, puna krpelja i buha, veterinarska inspekcija krenula je s inspekcijskim postupkom.

Odgovaraju nam tako iz DIRH-a na upit što su do sada poduzeli, a potvrđuje nam to i sam prijavitelj. A sve je, kako kaže, počelo nakon što mu je dojavljeno da su na čestici Punta Križi, neposredno uz glavnu cestu prema mjestu Punta Križa i uvali Kaldonta, četiri psa.

– Kad smo drugi dan stigli tamo, bili smo zgroženi. Zatekli smo četiri psa u blatu, izmetu, neuhranjeni, a tri su bila vezana lancima. Crnosmeđi pas bio je živi kostur, blatan, pun krpelja, pas smeđe dulje dlake relativno je dobro izgledao. Mješanka haskija prilazila je na hranu. Četvrti pas, u tipu belgijskog ovčara, bio je kost i koža, vezan lancem nije se mogao maknuti iz blata. Sve pse smo nahranili i poslikali – govori nam Danijel V. Sljedeći dan o svemu je obavijestio komunalno redarstvo i gradonačelnicu, ali i državni inspektorat. Zatražio je žurni nadzor i pokretanje postupka protiv vlasnika pasa i njihovo zbrinjavanje. Zatražio je i sanaciju ilegalnog odlagališta otpada, a prijavio je i da je na istoj parceli pronašao hrpu kostiju i životinjskog otpada. Vlasnik parcele, kaže nam, svima je dobro poznat, više puta prijavljivali su ga jer se nije brinuo o životinjama, a sve traje sigurno već dvadesetak godina.

– Ponovno smo nahranili pse, odgovor nije stigao ni sljedeći dan. Kad smo peti dan stigli na isto mjesto, crnosmeđeg psa nije bilo. Pronašli smo ga nekoliko kilometara dalje, u grmlju, zapetljao se lancem. U veterinarskoj ambulanti nisu pronašli čip, a po njihovom imao je barem 10-ak kilograma manje nego je trebao imati. Rekao sam da ću ga pričuvati dok ne prođe zakonski rok da se javi vlasnik, odnosno da se pas može udomiti – opisuje nam. Prijavio je to sljedeći dan i komunalnom redaru, a stigao je i odgovor da veterinarska inspekcija ide u nadzor. Isti dan doznao je da na navedenoj parceli više nema niti jednog psa, svi su nestali.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Pokušavao sam doći do inspektorice, u telefonskom razgovoru rekla mi je da se čula s vlasnicom pasa, da je ona zbrinula svoje pse, a ostali su pušteni jer nisu njezini. Ne znam samo kako je znala koje pse je ta žena zbrinula kad nije bila u nadzoru. Tražio sam da sve provjere i da pokrenu postupak za psa koji je već tri dana bio kod mene. Ponovio sam mail komunalnom redaru i gradonačelnici, stigao mi je samo mail pročelnice odjela za komunalno gospodarstvo u kojem od komunalnih redara traži postupanje po Odluci. Prolazili su dani, Benjo, tako sam nazvao psa, bio je šest dana kod mene kad je nazvao komunalni redar i pitao trebam li hrane i imam li dom za njega. I to je bilo to – kaže nam. Obavijestili su ga nakon toga da će sklonište preuzeti psa, nestalog četvrtog psa nitko više nije ni spominjao. Prošlo je 14 dana otkad je Benjo stigao k njemu, čipirao ga je i nakon nekoliko dana udomio. Ni komunalni redar, a ni sklonište nisu se više javili. Državnom inspektoratu nakon svega prijavio je komunalne redare i odgovorne osobe grada Malog Lošinja. A 26. dan nakon prve dojave o psima pronašli su i belgijskog ovčara, premješten je malo dublje u šumu i vezan lancem. Sam tu nije došao, a komunalni redar koji im je javio da pasa više nema nije ga ni tražio.

Osim potvrde da je u tijeku inspekcijski nadzor iz Državnog inspektorata RH nismo dobili više informacija. Iz Grada Malog Lošinja objašnjavaju nam pak što su sve poduzeli.

– Nakon prijave o četiri zanemarena psa na području Punta Križa, 12. svibnja, komunalni redar obavijestio je veterinarsku službu u Malom Lošinju i veterinarsku inspekciju u Rijeci. Od četiri psa 2 su bila čipirana i cijepljena, inspektorica je tražila očitovanje vlasnika. Zbog vremenskih nepogoda inspektorica nije mogla doći pa je komunalni redar 15. svibnja otišao na lokaciju, no tamo više nije bilo niti jednog psa. Grad je ponudio pomoć u hrani i zbrinjavanju nalazniku jednog psa, koji je rekao da će privremeno zbrinuti psa i pronaći mu udomitelja, što je i učinio. Gospodin je pronašao i ovog četvrtog psa, a kako i on nije bio čipiran zbrinut je u skloništu Lič – odgovaraju iz Grada i dodaju da je cijeli slučaj preuzela veterinarska inspekcija. A ona je s nadzorom počela dva mjeseca nakon što su psi prvi put pronađeni. Slučajno ili ne, bilo je to baš nakon što smo DIRH-u postavili upit što su do sada poduzeli vezano uz ove pse.

Zašto ponudu pomoći u hrani i zbrinjavanju prvog psa nisu i realizirali iz Grada ne objašnjavaju. Jednako tako, ne odgovaraju na pitanje zašto nisu tražili četvrtog psa, već su sve prepustili građanima. Kažu samo da je sve što su poduzeli bilo po proceduri državnog veterinarskog inspektorata. Bez odgovora ostalo je i pitanje što su napravili vezano uz prijavu o pronađenim kostima i životinjskom otpadu na istoj parceli. Prijavitelj sumnja da je riječ o konjima koje je vlasnik imao prije četiri godine, kada je prijavljen da se o njima ne brine. Pa su konji misteriozno nestali. Ni dva psa koje je vlasnica odvela, a vlasnica je njegova kći, ne žive ništa bolje od tih konja.