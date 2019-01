Venezuela na rubu građanskog rata. Trump zaprijetio invazijom

Venezuela je na rubu građanskog rata, a trenutačno traje prebrojavanje snaga i određivanje tko je na čijoj strani. Nakon što se u srijedu na prosvjednom skupu u Caracasu lider oporbe i šef Nacionalne skupštine u Venezueli Juan Guaidó (35) proglasio predsjednikom zemlje, jer oporba i niz demokratskih zemalja smatraju da se mandat predsjednika Nicolása Madura pretvorio u nelegitimnu diktaturu, današnji je dan protekao u svrstavanju svjetskih sila na stranu Guaida ili Madura.

Odmah nakon Guaidóve prisege, podržala ga je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, a to su napravili i Kanada, Čile, Argentina, Brazil. Madurovu pak vlast, s druge strane, podržavaju Kuba, Kina, Rusija, Iran, Turska... UN poziva na dijalog da se “izbjegne katastrofa” u zemlji s 32 milijuna stanovnika.

“Ustav mi to dopušta”

Na prosvjednom skupu u srijedu Guaidó je rekao da mu članci ustava 233 i 333 daju mogućnost da se proglasi privremenim predsjednikom.

Maduro je pobijedio na izborima 2018., ali demokratske su zemlje masovno rekle da neće priznati rezultate. Nakon što je postalo jasno da SAD podržava Guaida kao novog predsjednika, Nicolás Maduro rekao je svim američkim diplomatima da imaju 72 sata da odu iz zemlje te da prekida sve odnose s tom zemljom.

Osim toga, naredio je i zatvaranje venezuelanskog veleposlanstva i konzulata u SAD-u.

