Veliki zaokret, Trump ipak popustio: 'Nemamo što skrivati'

Donald Trump pozvao je republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavljivanje Epsteinovih dosjea, piše BBC. Američki predsjednik napisao je u nedjelju navečer da republikanci to trebaju napraviti "jer nemamo što skrivati". Ovaj zaokret u njegovom stavu dolazi nakon što su zastupnici Demokratske stranke postupno objavljivali Epsteinove dokumente u kojima se spominje Trump. On odlučno negira bilo kakvu povezanost s Jeffreyjem Epsteinom.

Međutim, detalji o njegovu i odnosima drugih istaknutih osoba s Epsteinom potaknuli su špekulacije i doveli do javnog sukoba s jednom od Trumpovih najvatrenijih pristaša. Nekoliko republikanskih zastupnika je izjavilo kako je spremno prekršiti stranačku liniju i glasati za prijedlog zakona koji bi prisilio američku vladu da objavi sve dokumente o Epsteinu i kriminalnim istragama koje posjeduje. Izgleda da pristaše zakona imaju dovoljno glasova da on prođe Zastupnički dom ovaj tjedan, međutim nije jasno hoće li proći i Senat.

Jeffrey Epstein osuđen je 2008. godine zbog poticanja na prostituciju maloljetnica, a 2019. godine pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u njujorškom zatvoru. Mrtvozornik je donio zaključak kako se radi o samoubojstvu. U trenutku smrti Epstein je čekao suđenje zbog trgovine ljudima u seksualne svrhe.

Američki predsjednik uporno ističe tezu da su Epsteinovi dosjei demokratska „prijevara“ i „skretanje pažnje“ s rada njegove stranke.„Ministarstvo pravosuđa već je predalo desetke tisuća stranica javnosti o 'Epsteinu', istražuje razne demokratske operativce (Billa Clintona, Reida Hoffmana, Larryja Summersa itd.) i njihov odnos s Epsteinom, a Odbor za nadzor Zastupničkog doma može dobiti sve na što ima zakonsko pravo – MENI JE SVEJEDNO!“, napisao je na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da želi da se republikanci „vrate na pravi put“. Predsjedavajući Zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, sugerirao je za Fox News da bi glasovanje o objavi dokumenata konačno otklonilo sumnju da je Trump imao ikakve veze s Epsteinovim zlostavljanjem i trgovinom maloljetnicama. Trump je ranije odbacivao potrebu za objavljivanjem dodatnih dokumenata. Fotografiran je na društvenim događanjima s Epsteinom, ali je uvijek tvrdio da je prekinuo kontakt s njim prije osude 2008. i da nije znao za njegove kriminalne aktivnosti.

Promjena Trumpova stava dolazi nakon što su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili tri razmjene e-mailova, uključujući prepisku između Epsteina i njegove dugogodišnje suradnice Ghislaine Maxwell, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u seksualne svrhe. Neki od tih e-mailova spominju Trumpa. U jednom e-mailu iz 2011. Epstein piše Maxwell: „Želim da shvatiš da taj pas koji nije lajao je Trump.. [ŽRTVA] je satima bila u mojoj kući s njim.“

Bijela kuća je u srijedu potvrdila da se žrtva spomenuta u e-mailu odnosi na poznatu Epsteinovu tužiteljicu Virginiju Giuffre. U e-mailovima nema nikakve implikacije da je Trump počinio kazneno djelo. Samo nekoliko sati nakon objave mailova, republikanci u Zastupničkom domu objavili su daleko veći paket od 20.000 dokumenata kako bi, prema njihovim riječima, neutralizirali demokratski pokušaj „selektivnog odabira“ dokumenata kojima se željelo „stvoriti lažnu priču i oklevetati“ Trumpa.

I demokrati i dio republikanaca podržavaju zakon o objavi svih dokumenata. Republikanski zastupnik Thomas Massie, jedan od sponzora zakona, rekao je u nedjelju za ABC News da bi čak 100 republikanaca moglo glasati za. Zakon pod nazivom „Epstein Files Transparency Act“ (Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea) ima za cilj prisiliti Ministarstvo pravosuđa da objavi sve neklasificirane zapise, dokumente, komunikacije i istražne materijale povezane s pedofilskim financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

Trump bi na kraju također morao potpisati zakon ako prođe oba doma Kongresa. U pismu upućenom Kongresu, preživjeli Epsteinovi žrtve i obitelj Virginije Giuffre pozvali su američke zakonodavce da glasaju za objavu dosjea. „Zapamtite da je vaša primarna dužnost prema vašim biračima. Pogledajte u oči svoju djecu, svoje sestre, svoje majke i svoje tete“, stoji u pismu. „Zamislite da su one bile žrtve. Zamislite da ste i sami preživjeli. Što biste željeli za njih? Što biste željeli za sebe? Kada budete glasali, mi ćemo zapamtiti vašu odluku na izborima.“

Trumpovo postupanje s ovim pitanjem dovelo je do javnog sukoba s kongresnicom Marjorie Taylor Greene, inače jednom od njegovih najžešćih pristaša. Američki predsjednik ju je u petak napao nazvavši je „luckastom“ i „izdajnicom“ te sugerirao da bi je trebalo smijeniti na sljedećim izborima. Greene je uzvratila pitajući stavlja li Trump još uvijek „Ameriku na prvo mjesto“ i rekla da od nje „radi primjer“ kako bi uplašio ostale republikance da ne glasaju za zakon.

U međuvremenu je američko Ministarstvo pravosuđa potvrdilo da će istražiti Epsteinove navodne veze s velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona. Clinton je snažno negirao da je znao za Epsteinove zločine. Imena Hoffmana, osnivača LinkedIna i poznatog demokratskog donatora, te Summersa, Clintonova ministra financija, pojavila su se u posljednjoj objavi dokumenata. Summers je prethodno izrazio žaljenje zbog kontakata s Epsteinom nakon njegove osude, dok je Hoffman rekao da se njegova povezanost s brokerom svodila na prikupljanje sredstava za Massachusetts Institute of Technology.