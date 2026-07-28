FOTO U Osijeku pao novi rekord: Vodostaj Drave ponovno ispod povijesnog minimuma

Drava kod Osijeka nastavila je rušiti negativne rekorde. Jutros u 7 sati na osječkoj mjernoj postaji izmjeren je vodostaj od čak -186 centimetara, što je najniža zabilježena razina rijeke otkako se na toj lokaciji provode mjerenja. Drava posljednjih tjedana bilježi izrazito niske vrijednosti. Još 11. srpnja vodostaj se spustio na tada rekordnih -174 centimetra, čime je premašen dotadašnji povijesni minimum od -172 centimetra. Nakon kratkotrajnog oporavka razina Drave ponovno je počela padati, a novi minimum sada je dodatno produbljen za 12 centimetara.

Dugotrajna razdoblja niskih vodostaja posljednjih se godina pojavljuju sve češće, a stručnjaci upozoravaju da je posebno neuobičajeno vrijeme u kojem se takvi ekstremi bilježe. Za izrazito nizak vodostaj ne postoji samo jedan uzrok, već je riječ o kombinaciji više čimbenika. Među njima se ističe smanjena akumulacija snijega u Alpama. Nekada su se tijekom zime stvarale veće količine snijega, čijim je postupnim topljenjem u proljetnim i ljetnim mjesecima Drava dobivala stabilan dotok vode. Posljednjih godina takvih zaliha ima manje, a istodobno nedostaje i obilnijih oborina te intenzivnijih kišnih razdoblja koja bi mogla znatnije podignuti razinu rijeke.

Izrazito nizak vodostaj bilježi i Dunav. Kod Batine je 19. srpnja izmjereno tada rekordnih -101 centimetar, čak 17 centimetara manje od dotadašnjeg minimuma iz 2022. godine, no rijeka je nastavila padati. Prema podacima Hrvatskih voda, u ponedjeljak, 27. srpnja, vodostaj se u 19 sati spustio na čak -108 centimetara, a jutros u 7 sati bio je -109 centimetara čime je postavljen novi povijesni minimum. Nizak Dunav bilježi se i nizvodno pa je kod Vukovara jutros vodostaj bio -49 centimetara.

Situaciju bi dodatno mogao pogoršati novi porast temperatura koji se očekuje idućih dana. Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu će najviša dnevna temperatura biti uglavnom između 29 i 34 stupnja, a zatim će vrućina postupno jačati. Sedmodnevni prognostički modeli za Hrvatsku krajem tjedna i početkom kolovoza pokazuju temperature oko 35, ponegdje i 36 stupnjeva, pa bi zemlju mogao zahvatiti novi toplinski val. Dugotrajnije razdoblje visokih temperatura i izostanak obilnijih oborina dodatno bi mogli nepovoljno utjecati na već izrazito niske vodostaje Drave i Dunava.