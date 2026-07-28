Ovim trikom Zelenski želi pridobiti Trumpa: Ukrajinac danas stiže u Bijelu kuću

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u Washington dolazi u trenutku kada se, prema ocjeni analitičara, nekoliko okolnosti počelo mijenjati u njegovu korist. Tijekom posjeta Bijeloj kući, gdje će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, pokušat će iskoristiti promjenu raspoloženja dijela republikanske baze, ali i ponuditi suradnju koja bi mogla odgovarati Trumpovim političkim prioritetima, navodi Welt.

Jedan od znakova promjene stavova unutar pokreta MAGA, koji je godinama bio skeptičan prema pomoći Ukrajini, dolazi od desne influencerice Laure Loomer. Ona je tijekom posjeta Kijevu priznala da je ranije umanjivala važnost ukrajinske borbe te poručila da su mnogi bili pod utjecajem ruske propagande.

Loomer je ranije otvoreno kritizirala američku pomoć Ukrajini i 2022. godine pozivala Kijev na predaju Rusiji. Sada tvrdi da se njezin pogled promijenio nakon što je vidjela posljedice ruskih napada, uključujući štetu na povijesnom samostanu u Kijevu koji je pogođen ruskim dronom. Smatra da Rusija pokušava prikazati sebe kao zaštitnika kršćanskih vrijednosti, dok istodobno napada vjerske objekte u Ukrajini.

Njezin zaokret važan je i zbog utjecaja koji ima u Trumpovu krugu. Nakon Trumpova povratka u Bijelu kuću, Loomer je sudjelovala u kampanji protiv pojedinih zaposlenika Vijeća za nacionalnu sigurnost koje je smatrala protivnicima predsjednika, a Trump je tada pohvalio njezinu inicijativu i zatražio od svojih suradnika da se s njom češće konzultiraju, navodi New York Times. Sličan zaokret napravio je i influencer Tim Pool, koji je ranije Kijev nazivao američkim neprijateljem, a sada tvrdi da vidi važnost ukrajinske pobjede nad Rusijom.

Promjene se, prema navodima iz istraživanja javnog mnijenja, ne događaju samo među poznatim osobama na internetu. Istraživanje republikanske agencije Public Opinion Strategies provedeno za organizaciju Razom for Ukraine pokazalo je da 81 posto vjerojatnih birača na republikanskim predizborima podržava strože sankcije protiv Rusije. Među Trumpovim pristašama taj je udio iznosio 83 posto.

Ipak, promjena raspoloženja ima svoje granice. Prema istraživanju koje su proveli Economist i YouGov, među republikancima je sredinom lipnja samo 32 posto ispitanika podržavalo vojnu pomoć Ukrajini, dok joj se protivilo 43 posto. Drugim riječima, mijenja se pogled na Rusiju, ali ne nužno i spremnost na dodatno financiranje ukrajinskog rata.

Zelenskij u Washington dolazi tražiti Trumpovu pomoć u nekoliko ključnih pitanja. Ukrajinski i američki pregovarači, prema izvješću Reutersa, razgovarali su o nacrtu mogućeg prekida vatre koji bi se ponudio Rusiji u sklopu nove mirovne inicijative. Kijev također računa na američku podršku novom paketu sankcija protiv Moskve, koji predviđa visoke carine na rusku robu i dodatne mjere protiv kupaca ruskih energenata.

Dodatni argument za Ukrajinu je stanje na bojištu. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija je u lipnju ove godine ostvarila znatno manje teritorijalne dobitke nego u istom razdoblju prošle godine, dok je Ukrajina izvela nekoliko uspješnih napada na ruske rafinerije.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds a bilateral meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy alongside the NATO leaders summit at the Bestepe Presidential Compound, in Ankara, Turkey, July 8, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo Photo: JONATHAN ERNST/REUTERS Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

No najveću priliku Zelenskij vidi u području koje je Trumpu posebno važno – razvoju tehnologije dronova. Ukrajinski predsjednik želi američkom predsjedniku ponuditi suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, u trenutku kada u američkim vojnim krugovima raste zabrinutost da SAD zaostaje u globalnoj utrci za razvoj naprednih dronova.

U razgovoru s Loomer tijekom njezina posjeta Kijevu, Zelenskij je poručio da je spreman graditi tvornice u Sjedinjenim Državama. Takva ponuda odgovara Trumpovoj politici stvaranja novih radnih mjesta u SAD-u. Ukrajinski predsjednik također je rekao da bi eventualni mirovni sporazum bio spreman potpisati u Bijeloj kući ili u Trumpovu odmaralištu Mar-a-Lagu.

Trump je intervju pozitivno komentirao na svojoj društvenoj mreži Truth Social, napisavši: „Vrlo dobro!!! Predsjednik DJT“. Za Zelenskog to predstavlja važan znak uoči razgovora u Washingtonu, gdje će pokušati pretvoriti promjene u američkom javnom mnijenju u konkretnu političku potporu. Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump u utorak će u Bijeloj kući odvojeno primiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.