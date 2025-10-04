Autocesta A3 doživjet će preobrazbu: Konačno će se riješiti dugogodišnji problem

Hrvatske autoceste provode opsežan projekt obnove i modernizacije dvadesetak odmorišta na najstarijoj i najprometnijoj autocesti A3, koja spaja Breganu, Zagreb i Lipovac, te čini važan dio paneuropskog prometnog koridora prema Srbiji, Makedoniji i Turskoj. Kako ističu u HAC-u, cilj ovog ambicioznog projekta je podići kvalitetu usluge i sigurnost putovanja te unaprijediti sadržaje za sve korisnike autoceste.

Završeno 11 objekata

Iz HAC-a podsjećaju kako je projekt počeo 2018. godine, nakon što su riješeni imovinskopravni odnosi. Zbog dotrajalosti infrastrukture i pratećih uslužnih objekata, kao i nezadovoljavajućeg vođenja prometa, krenulo se s konkretnim aktivnostima uređenja i revitalizacije. Modernizacija obuhvaća suvremene koncepte odmorišta, raznovrsnu ponudu, povećanje sigurnosti prometa i udobnosti putovanja, ali i uređenje pratećih uslužnih objekata poput benzinskih postaja, trgovina i ugostiteljskih objekata. Do sada je uređeno 11 odmorišta: Ježevo – jug, Novoselec – sjever/jug, Popovača-Gračenica – sjever/jug, Stari Grabovac – sjever/jug, Sava – sjever/jug te Nova Gradiška – Dragalić – sjever/jug. Na tim lokacijama obnovljene su prometne površine, a postojeći prateći objekti modernizirani su ili su izgrađeni novi, nudeći putnicima širu paletu usluga – od opskrbe gorivom i trgovine do ugostiteljstva. Projektom modernizacije obuhvaćeno je i uklanjanje nefunkcionalnih odmorišta kao što su Ježevo – sjever, Stari Hrastovi – sjever i Zagreb – sjever. Istodobno, izgrađeno je novo odmorište Ježevo-Črnec, a odmorište Gradna sjever/jug je prošireno.

Halal certifikat

Trenutačno je u tijeku generalna rekonstrukcija odmorišta Zagreb, koja uključuje izgradnju novog priključka s pristupom iz oba smjera autoceste, uređenje cjelokupnog odmorišta te izgradnju suvremenih pratećih uslužnih sadržaja. Generalna rekonstrukcija provodi se i na odmorištima Kraljeva Velika – sjever i jug, gdje se grade i dva nova ugostiteljska objekta sa smještajnim kapacitetima koji će udovoljavati zahtjevima Halal certifikata. Za odmorišta Marsonia, Staro Petrovo Selo – sjever, Brodski Stupnik – jug i Spačvanska šuma provode se pripremne aktivnosti, koje uključuju izradu projektne dokumentacije i rješavanje upravnih procedura za ishođenje odobrenja. Hrvatske autoceste ističu da je svrha modernizacije ponajprije podizanje kvalitete usluge i sigurnosti te povećanje udobnosti putovanja. Obnovom se nastoji oživjeti sustav odmorišta koji je godinama bio zapušten, čime se dodatno pridonosi boljoj prometnoj povezanosti i kvalitetnijem iskustvu svih putnika. Vrijednost radova generalnih rekonstrukcija pojedinog odmorišta je od 2 do 8,5 milijuna eura, dok su investicije u nove prateće uslužne objekte obveza ugovornog korisnika cestovnog zemljišta.