Velika promjena za brojne Nijemce: Mogli bi dobiti novčanu kaznu, ako ne obrate pozornost na jednu stvar

U drugoj polovici godine oko 2,5 milijuna Nijemaca moglo bi dobiti novčane kazne ako ne obrate pozornost na plaćanje TV pretplate, odnosno tzv. GEZ naknadu. Razlog tome su mjere štednje u Službi za naplatu televizijske i radio naknade od privatnih osoba, tvrtki i institucija u Njemačkoj, a koja mijenja način poslovanja. Naime, svatko tko se do sada oslanjao na uslugu Službe od koje dobiva pismo za naplatu, ubuduće će sam morati razmišljati o plaćanju naknade za emitiranje jer ga ona neće na vrijeme obavijestiti o plaćanju, javlja Fenix Magazin.

Što se mijenja u ARD pristojbi?

Dobra vijest: mjesečni troškovi radiodifuzne pristojbe zasad se neće povećavati. Međutim, kako bi se uštedjelo na papiru i poštanskim troškovima te kako bi se smanjio administrativni rad, ARD ZDF Deutschlandradio Contribution Service postupno ukida pismenu obavijest o tromjesečnom zahtjevu za plaćanje GEZ naknade. Pogođeno je oko 2,5 milijuna suradnika.

Oni koji već nisu uplatiti, uskoro će od Službe za emitiranje dobiti podsjetnik za konačnu uplatu u kojem će biti obaviješteni o promjeni i zamoljeni da sami plate naknadu za emitiranje na datume dospijeća u budućnosti.

Kada moram platiti naknadu za emitiranje?

Ovisno o vašim željama, možete odabrati jedan od sljedećih načina plaćanja prema usluzi doprinosa:

Način plaćanja u sredini tri mjeseca (55,08 €)

Tromjesečno prije prvog tromjesečja za tri mjeseca (55,08 €)

Polugodišnje prije prvog semestra za šest mjeseci (110,16 €)

Godišnje unaprijed prvog dana svake godine za dvanaest mjeseci (220,32 €)

Kako mogu platiti naknadu za emitiranje?

Naknadu za emitiranje možete platiti bankovnom doznakom, SEPA izravnim terećenjem ili u gotovini. Pismo doprinosne službe obično uključuje potvrdu o virmanu i obrazac za izdavanje naloga za SEPA izravno terećenje.

Kako ubuduće ne biste propustili rok plaćanja, trebali biste podnijeti zahtjev za izravno terećenje ili postaviti trajni nalog kod svoje banke.

Što se događa ako ne platim naknadu za emitiranje?

Svatko tko nije platio “GEZ naknadu” u roku od 4 tjedna od datuma dospijeća može očekivati ​​tzv. obavijest o procjeni. To znači da postoji dodatni trošak od 1 posto nepodmirenog iznosa doprinosa, ali najmanje 8,00 €.

Možete uložiti prigovor na ovu obavijest o procjeni samo ako ste već platili naknadu za emitiranje i možete pružiti dokaz da niste bili dužni registrirati se tijekom propisanog razdoblja, oslobođeni ste plaćanja naknade ili imate pravo na smanjenje koje nije izvršeno u obzir u obavijesti. Svatko tko još uvijek ne plati neplaćeni doprinos mora očekivati ​​ovrhu računa. To onda više nije stvar službe za doprinose, već saveznih zemalja, općina ili općina – prema tome mjere mogu izgledati i drugačije. Neke općinske vlasti čak imaju pravo i oduzeti npr. automobil putem ovrhe.

Tko ne mora platiti “GEZ naknadu”?

Ono što mnogi Nijemci niti ne znaju jest da nisu svi automatski obvezni plaćati mjesečnu pretplatu za radio. “GEZ” ne plaćaju, na primjer, ljudi koji:

primaju pomoć za uzdržavanje

primaju osnovnu sigurnost u starosti

socijalnu naknadu ili naknadu za nezaposlene II

Povlastice prema Zakonu o naknadama za tražitelje azila

financiranje obuke

naknadu za stručno osposobljavanje

doplatak za osposobljavanje za osobe s invaliditetom

pomoć u njezi

doplatci za njegu

naknade prema SGB VIII (KjHG) ili pomoć za slijepe SGB XII

primaju i osobe smanjene sposobnosti zarade, osobe s pravom na posebnu skrb, slijepe ili nijeme osobe i teškoće koje nisu jasno definirane.

Osim toga, kućanstva koja nemaju pravo na izuzeće mogu pod određenim uvjetima dobiti smanjenje “pristojbe za emitiranje” – tada plaćaju samo 6,12 eura umjesto mjesečnih 18,36 eura.

U nastavku pročitajte koji su zahtjevi i kako se možete prijaviti za “GEZ” izuzeće ili smanjenje naknade:

Mogu li od poreza odbiti naknadu za emitiranje?

Pandemija koronavirusa otvorila je mogućnost mnogima da naknadu za emitiranje odbiju od poreza. Međutim, to se odnosi samo na one ljude koji rade ili su radili u kućnom uredu. U tom se slučaju naknade za emitiranje općenito mogu odbiti kao troškovi vezani uz prihod. Međutim, da biste to učinili, vaš ured u vlastitom domu, vaša radna soba, mora ispunjavati niz zahtjeva.

Druga mogućnost odbitka naknade za emitiranje od poreza je u slučaju kuće za odmor, jer od sredine srpnja 2018. više ne vrijedi dobro poznato pravilo: jedno kućanstvo = jedna naknada za emitiranje. Stanovi ili kuće za odmor smatraju se sekundarnim stanovima za koje možete podnijeti zahtjev za izuzeće.

