Velika promjena na granicama: Za nekoliko dana uvodi se novi sustav, evo što se mijenja

Za nekoliko dana, 12. listopada, počinje postupna primjena EES-a, odnosno sustava ulaska i izlaska, na razini Europske unije. Kako je izvijestilo Ministarstvo unutarnjih poslova, sustav je u potpunosti tehnički uspostavljen i spreman za primjenu u Republici Hrvatskoj. Sustav će se, navodi MUP, primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

"EES je novi informacijski sustav Europske unije kojim se zamjenjuje dosadašnja praksa 'pečatiranja' putnih isprava. Njegovom primjenom automatski će se bilježiti osobni podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor", pojašnjava MUP.

Prilikom prvog ulaska u Europsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave. Podaci će se potom pohraniti u sustav i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice. Pri idućim prelascima, uspoređivat će se fotografija lica. To će, prema MUP-u, povećati razinu sigurnosti.

"Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sustava", pojašnjeno je.