Velika koalicija u Bjelovaru: Damir Bajs priključio se Restart koaliciji

Peto mjesto na listi Restart koalicije za Drugu izbornu jedinicu danas je službeno zauzeo bjelovarsko – bilogorski župan Damir Bajs, odnosno njegova stranka Damir Bajs Nezavisna lista koji se službeno u Bjelovaru priključila SDP-ovoj Restart koaliciji.

Koalicijski sporazum s predsjednikom Nezavisne liste Damira Bajsa potpisali su Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, Krešo Beljak, predsjednik HSS-a i Goran Aleksić, predsjednik Snage, a tom prigodom otkriveno je i da će Bajsu pripasti peto mjesto na listi Restart koalicije za Drugu izbornu jedinicu.

- Uvjeren sam da ćemo pridonijeti uspjehu i pobjedi ove koalicije u II. izbornoj jedinici. Građani su spremni na promjene i to je trend od EU izbora na kojim je HDZ izgubio, pa potom predsjedničkih na kojim je najavljivao pobjedu pa izgubio uključujući i ovu županiju i sada ćemo ostvariti hat trick i pobijediti i po treći na Parlamentarnim izborima. Vjerujem da će ova koalicija donijeti promjene jer je jedina koja to može napraviti. A to se odnosi i na decentralizaciju jer ne živimo svi u Zagrebu i u našoj Županiji primjerice nema niti jednog od države vođenog projekta - kazao je Damir Bajs.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je najavio sigurnu pobjedu, a HDZ prozvao za bježanje od odgovornosti za krizu koja će sigurno doći zbog posljedica koronavirusa.

– SDP ja dva puta spašavao zemlju iz krize i to će učiniti i treći put i ne bojimo se odgovornosti. Hrvatskoj treba restart, novi početak, bez žetončića i korupcije zbog koje je iz Vlade moralo otići 11 ministara. Razgovaramo s još nekim stankama i uspješnim čelnicima kao što je Damir Bajs. Nismo razgovarati niti s HSLS-om i Darijom Hrebakom jer nema razlike između njih i HDZ-a. Nakon izbora sigurno nećemo koalirati s HDZ-om, niti s desnim strankama. Ovisno o rezultatima pronaći ćemo partnere i formirati vlast – kazao je Bernardić te obznanio i na kojem će se mjestu na isti u II. izbornoj jedinici naći Damir Bajs.

– On će biti na broju pet – kazao je šef SDP-a i time je sasvim jasno da će Bajs proći u Sabor.