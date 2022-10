Velika istraga u Seulu: Počelo pregledavanje snimki s kobne proslave Noći vještica

Južnokorejski istražitelji počeli su u ponedjeljak pregledavati snimke s više od 50 državnih i privatnih sigurnosnih kamera i s društvenih mreža u potrazi za odgovorima o smrtonosnoj zabavi u slopu slavljenja Noći vještica. U zemlji je počeo tjedan žalosti, a broj mrtvih popeo se na 154. Još 149 ljudi je ozlijeđeno, među kojima 33 u teškom stanju. Među poginulima su državljani najmanje dvadesetak zemalja.

Južnokorejski premijer Han Duck-soo obećao je temeljitu istragu, a vlasti su priopćile da su usredotočene na rekonstrukciju lanca događaja koji su doveli do tragedije i nastoje saznati čija je potencijalna odgovornost za naguravanje.

"Analiziramo snimke video nadzora kako bismo otkrili točan uzrok nesreće", rekao je novinarima glavni policijski istražitelj Nam Gu-jun.

"Nastavit ćemo ispitivati još svjedoka, uključujući zaposlenike obližnje trgovine", dodao je.

Foto: YONHAP/REUTERS

Deseci tisuća okupljenih - mnogi tinejdžeri i mladi u dvadesetima odjeveni u kostime - okupili su se u subotu na uskim ulicama i uličicama popularne četvrti Itaewon na prvoj proslavi Halloweena bez ograničenja u tri godine.

No kaos je izbio kada su se ljudi slili u jednu posebno usku i nagnutu uličicu, iako je ista već bila krcata, opisali su svjedoci.

Identifikacija žrtava je pri kraju i mogu se početi organizirati pogrebi, rekao je Han. "Dat ćemo sve od sebe da pružimo potrebnu podršku uvažavajući što je više moguće želje ožalošćenih obitelji", rekao je.

Ljudi su u ponedjeljak počeli polagali bijele krizanteme, pića i svijeće na mali improvizirani oltar pokraj izlaza stanice podzemne željeznice Itaewon.

Foto: Reuters/PIXSELL

Deseci kriminalističkih istražitelja i forenzičara spustili su se u ponedjeljak poslijepodne u uličice zasute smećem koje su bile jezivo tihe s mnogim zatvorenim trgovinama i kafićima. Predsjednik Yoon Suk-yeol, koji je Itaewon proglasio zonom katastrofe, posjetio je u ponedjeljak memorijalni oltar blizu gradske vijećnice u Seulu i odao počast žrtvama.

Škole, vrtići i tvrtke diljem Južne Koreje odustali su od planiranih događaja za Noć vještica. K-pop koncerti i vladini brifinzi također su otkazani.