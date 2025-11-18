Crnogorac koji živi u Hrvatskoj, s dvojicom koja su u Remetincu od kolovoza sumnjiči se za krijumčarenje šest kg kokaina i 380 kg konoplje

Kada je koncem kolovoza uhićena kriminalna skupina koju je predvodio, kako sumnja USKOK, Nikola Lucić, istražitelji su naveli da je riječ o djelu Balkanskog kartela, odgovornog za krijumčarenje kokaina, no u sjeni tog uhićenja, gotovo neopaženo je prošlo da su u Remetincu završili i Tin Sivec (37) i Marko Vujnović (37). "Poslovima" njih dvojice tada se bavio ODO, no tijekom te istrage doznalo se da su i oni dio dobro organizirane kriminalne skupine, specijalizirane za krijumčarenje većih količina droge.

A ta spoznaja istražitelje je na koncu dovela i do Kristijana Bikaja (33), državljanina Crne Gore, koji je trajno naseljen u Hrvatskoj. On je u 17. studenog uhićen, a istragu ODO-a protiv Siveca, Vujnovića i sada njega, je preuzeo USKOK koji je protiv njih trojice pokrenuo istragu. Sumnjiči ih da su se od početka svibnja 2025. do 27. kolovoza 2025. u Zagrebu, povezali te zajedno djelovali rade nabavke i preprodaje veće količine kokaina i marihuane.

Kokain su kupovali u Španjolskoj, a konoplju u Crnoj Gori, a zatim su, tvrdi USKOK, financirali krijumčarenje droge u Zagreb, gdje su je skrivali u unajmljenoj garaži te svojima kućama i stanovima. Sumnja se da su u Hrvatsku radi daljnje preprodaje prokrijumčarili najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina.

USKOK navodi da su od te droge prodali najmanje 171,3 kilograma konoplje za 342.548 eura i najmanje 3,7 kilograma kokaina za 78.339 eura. Prema USKOK-u, preprodajom droge, pribavili su protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887 eura, a novac su međusobno podijelili, sukladno ulogama koje su imali unutar zločinačkog udruženja. USKOK traži određivanje istražnog zatvora za Bikaja, a Sivec i Vujnović su u istražnom zatvoru od kolovoza.