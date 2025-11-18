Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Štampar izdao preporuke zbog požara u Vjesnikovom neboderu, evo što vam je činiti
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAGU ODO-a PREUZEO USKOK

Crnogorac koji živi u Hrvatskoj, s dvojicom koja su u Remetincu od kolovoza sumnjiči se za krijumčarenje šest kg kokaina i 380 kg konoplje

Foto: Screenshot PUZ
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.11.2025.
u 13:33

Kokain su kupovali u Španjolskoj, a konoplju u Crnoj Gori, a zatim su, tvrdi USKOK, financirali krijumčarenje droge u Zagreb, gdje su je skrivali u unajmljenoj garaži te svojima kućama i stanovima

Kada je koncem kolovoza uhićena kriminalna skupina koju je predvodio, kako sumnja USKOK, Nikola Lucić, istražitelji su naveli da je riječ o djelu Balkanskog kartela, odgovornog za krijumčarenje kokaina, no u sjeni tog uhićenja, gotovo neopaženo je prošlo da su u Remetincu završili i Tin Sivec (37) i Marko Vujnović (37). "Poslovima" njih dvojice tada se bavio ODO, no tijekom te istrage doznalo se da su i oni dio dobro organizirane kriminalne skupine, specijalizirane za krijumčarenje većih količina droge.

A ta spoznaja istražitelje je na koncu dovela i do Kristijana Bikaja (33), državljanina Crne Gore, koji je trajno naseljen u Hrvatskoj. On je u 17. studenog uhićen, a istragu ODO-a protiv Siveca, Vujnovića i sada njega, je preuzeo USKOK koji je protiv njih trojice pokrenuo istragu. Sumnjiči ih da su se od početka svibnja 2025. do 27. kolovoza 2025. u Zagrebu, povezali te zajedno djelovali rade nabavke i preprodaje veće količine kokaina i marihuane.

Kokain su kupovali u Španjolskoj, a konoplju u Crnoj Gori, a zatim su, tvrdi USKOK, financirali krijumčarenje droge u Zagreb, gdje su je skrivali u unajmljenoj garaži te svojima kućama i stanovima. Sumnja se da su u Hrvatsku radi daljnje preprodaje prokrijumčarili najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina.

USKOK navodi da su od te droge prodali najmanje 171,3 kilograma konoplje za 342.548 eura i najmanje 3,7 kilograma kokaina za 78.339 eura. Prema USKOK-u, preprodajom droge, pribavili su protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887 eura, a novac su međusobno podijelili, sukladno ulogama koje su imali unutar zločinačkog udruženja. USKOK traži određivanje istražnog zatvora za Bikaja, a Sivec i Vujnović su u istražnom zatvoru od kolovoza.

USKOK ponovo u akciji, traju uhićenja, pao poznati poduzetnik
Ključne riječi
konoplja Kokain ODO USKOK krijumčarenje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja