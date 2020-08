Već na izborima 2021. birat će se upola manje lokalnih dužnosnika

Najava ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice da će prepoloviti broj izravno biranih lokalnih dužnosnika, a pogotovu pojašnjenje da će se to dogoditi već na lokalnim izborima u svibnju iduće godine izazvala je popriličnu skepsu. Riječ je o zahvatu kojim bi se umanjio broj atraktivnih funkcija u županijama, gradovima i općinama, zbog čega mnogi procjenjuju da bi takav potez mogao izazvati otpor u HDZ-u, stranci koja je na prošlim lokalnim izborima 2017. godine osvojila vlast u 12 županija, 62 grada i 195 općina.

Rez u kratkom roku

Ministar Malenica izračunao je da bi se ukidanjem funkcije zamjenika izravno izabranih čelnika manjih gradova i općina te prepolovljenjem njihova broja u velikim gradovima i županijama broj lokalnih funkcija smanjio za 634, što je više od polovice ukupnog broja izravno izabranih lokalnih i regionalnih dužnosnika. S pitanjem hoće li se HDZ doista odvažiti na takav korak već na predstojećim lokalnim izborima, jučer se u programu televizije N1 susreo i politički tajnik stranke Ante Sanader koji je potvrdio namjeru da se ide u drastično rezanje broja lokalnih dužnosnika.

– Da, prepolovit ćemo broj dužnosnika jer nije logično da grad Split i gradovi Komiža i Vrlika imaju isti broj zastupnika i ista prava. Tako je i s općinama, ne možemo isto tretirati neke male općine i neke općine veličine gradova – uzvratio je Sanader. A da Vlada ovaj put doista ima ozbiljne namjere u kratkom roku provesti ovakav rez potvrđuju i tri teksta koja je Ministarstvo pravosuđa i uprave u petak poslijepodne uputilo u javno savjetovanje. Riječ je o obrascu prethodne procjene izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o gradu Zagrebu, kojima će se osigurati manji broj zamjenika čelnika lokalne samouprave.

U sva tri dokumenta navodi se da će se “planirani ishod postići potpuno stupanjem na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovitih lokalnih izbora, odnosno odmah nakon provedbe sljedećih redovitih lokalnih izbora, koji se, sukladno zakonu, imaju održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, budući da će se na tim izborima birati znatno smanjen broj lokalnih dužnosnika”. Vlada je, dakle, u ove dokumente i formalno upisala da željene izmjene namjerava osigurati već u idućem mandatu lokalnih vlasti.

Transparentnost trošenja

U analizi postojećeg stanja obrazlaže se da velik broj lokalnih dužnosnika uzrokuje znatne troškove u proračunima jedinica pa se navodi kako dužnost zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana obavlja sveukupno 745 osoba, od čega 74 zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskoga naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva. To znači da je zajedno s općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima izabran ukupno 671 zamjenik, i to 434 zamjenika općinskog načelnika, 197 zamjenika gradonačelnika i 40 zamjenika župana. Svi oni mogu dužnost obavljati profesionalno, a za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, dužnost im se uračunava i u radni staž, a po njezinu prestanku ostvaruju pravo na naknadu plaće šest mjeseci plus šest mjeseci, podsjeća Ministarstvo u dokumentima. Uz smanjenje broja zamjenika, u Zakonu o lokalnoj samoupravi predviđa se i jačanje transparentnosti trošenja javnog novca objavom informacija na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, što je bio jedan od zahtjeva HDZ-ova koalicijskog partnera HSLS-a.